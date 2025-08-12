經理人看好新興市場股市 宣布策略性加碼配置

美銀美林8月經理人調查顯示，經理人樂觀情緒攀升至六個月新高。法人指出，全球經濟短線放緩但不致脫離增長軌道，全球風險資產短線震盪無礙長多格局。近五成的經理人認為新興股價遭低估，另有九成經理人認為美股股價已被高估。

調查於7月31日至8月7日進行，對象為169名經理人，共管理4,130億美元資產。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自4.3進一步攀升至4.5，來到2月以來高點，全球經濟硬著陸預期來到1月低點，現金水位3.9%則與上月持平。

就總體經濟前景而言，預期經濟將軟著陸的經理人由65%上升至68%，預期經濟不會著陸的經理人由21%攀升至22%，僅5%的經理人預期將硬著陸；但淨41%的受訪者預期全球經濟成長力道將減弱，高於上月的淨31%；對於通貨膨脹的擔憂大幅上升，預期全球通膨將上揚的經理人由淨6%攀升至淨18%。

在資產配置方面，全球股票的配置從上月的淨4%加碼上升至淨14%加碼，為六個月來新高，其中美股配置由淨23%減碼改善為淨16%減碼，對於歐股配置由淨41%加碼下滑至淨24%加碼，對於日股配置由淨9%減碼改善至淨2%減碼。

經理人對於新興股市的配置由淨22%加碼上升至淨37%加碼，為2023年2月以來新高，且49%的經理人認為新興股市股價遭到低估。相形之下，高達91%的經理人認為美股股價過於高估。

至於最令人擔憂的三大尾端風險，全球貿易戰引發經濟衰退持續霸榜，但隨著更多國家與美國談判與達成協議，經理人的擔憂略微緩解，認同此情況的經理人比例由上月的38%降至29%。尾端風險居次的是通膨阻礙聯準會（Fed）降息，認同比例由上月的20%攀升至27%。尾端風險第三則是債券殖利率無序攀升，認同比例為20%。

富蘭克林投顧表示，8月進入美股傳統淡季，須留意股市攀高後的震盪風險。所幸隨著各國對等關稅底定，避免貿易戰的極端情境，輔以Fed年底前有降息空間，全球風險資產短線震盪無礙長多格局，建議核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業。