美股、債有利多 國泰投信經理人：善用多元資產基金完善布局

美股上周表現強勢，標普500指數與歷史高點僅一步之遙，周漲幅達2.4%，那斯達克再創歷史高點，周漲幅達3.9%，但8月11日由於市場靜待7月CPI指數公布，四大指數盡收墨。

國泰投信分析，由於關稅不確定性逐漸解除，以及多家企業繳出優於預期財報，挹注美股近期表現回春，後市仍看多。債市方面同樣值得投資人關注，美國7月服務業PMI低於預期，加大市場押注美國聯準會2025年可能降息的次數，此時投資人可善用國泰美國多重收益平衡基金等多元資產基金，同步布局美股、債市，卡位成長行情。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，該基金股票與債券比例約占各半，前十大持股中又以科技股為主，包括輝達（NVIDIA）、META及微軟等產業龍頭。范姜佩瑩分析，大而美法案通過後，大型科技公司獲得稅率減低、研發費用抵稅等利多，有助於後續正向表現；而如消費品在內的高敏感類股也早在4月時反應市場悲觀情緒，股價目前已大致修正，也因此近期市場對陸續出爐的關稅數據反應偏冷。上周川普公開市場最關心的半導體產業關稅，僅針對未在美國設廠的企業徵收100%關稅，但即使工廠尚未完工，只要承諾在美生產就有望免徵，關稅逐漸明朗化也提振投資人情緒，有望迎來新一波景氣循環。

范姜佩瑩補充，美國政府日前宣布，未來美國政府可從美國輸中晶片抽取15%分成，來換取企業晶片出口資格，其中便包括輝達旗下的H20晶片；此舉也被解讀美國政府可在維持科技市場領導地位的同時，還能夠持續從龐大的中國大陸市場受惠，亦能掌握半導體產業輸中動向，雖然對企業來說獲利受到壓縮，不過相較完全失去蘊含強大消費潛力的中國大陸市場，被美國政府收取分成，也被解讀為輝達這招是退一步以保全大局的大棋。

除了持有一票後市看漲的美股，國泰美國多重收益平衡基金亦持有五成債券，其中又以公司債最多，范姜佩瑩表示，基金持債存續期間隨利率走勢彈性調整，近期配置看好基本面佳的大型銀行債券，觀察由銀行發行的AT1債券今年以來表現，全球AT1指數上漲6.1%，去年也有10.6%報酬。AT1債券為應急可轉債(Contingent Convertible Bonds, CoCo Bonds)的一種、具有資本補充功能，通常比一般公司債具有更高的利率與期限，當發債銀行資本縮水到一定程度，應急可轉債可保護銀行不會因為資本不足而破產，用於提高銀行的風險防禦能力。目前投組持有約4.5% AT1債券，有望為基金總體績效提供正貢獻。

觀察投信投顧7月份基金績效評比表，國泰美國多重收益平衡基金美元級別表現亮眼，配息A級別、不配息B級別與後收型NB級別在近一年、二年、三年排名皆位列同類型基金前五、今年以來表現更是奪下前三；范姜佩瑩表示，由於今年新台幣急升，導致以新台幣級別申購的基金受到匯損影響，而美元級別則是直接透過美元進行交易，受到匯差影響較小；此外，該基金亦設有含美元在內的五大幣別，提供多樣選擇幫助投資人完善資產配置。