台股基金表現亮眼 科技、一般股票型基金等投資熱度持續升溫

台股昨（11）日延續多頭氣勢，盤中續創波段新高至24,249點，市場樂觀預期有望再度挑戰歷史高點。法人表示，在資金追捧與題材輪動加持下，近一個月台股基金績效亮眼，前十強中漲幅最高達21%，涵蓋科技、一般股票型基金等多元題材，顯示投資熱度持續升溫。

根據CMoney統計至8日，近一個月台股基金表現亮眼，前十強基金績效突破15%以上，更明顯勝過同期台股大盤績效7.4%的表現，包括：合庫台灣高科技、合庫台灣、凱基台灣精五門、聯邦精選科技、凱基開創、兆豐豐台灣、復華復華、野村成長、野村積極成長、統一經建等，交亮眼成績單。

合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世表示，市場預期美國年底前僅會降息1碼，降息步調相對緩慢，主要反映當前美中關稅談判不確定性仍高，相關風險因素恐使降息時程進一步延後。在外部情勢尚未明朗之前，央行態度偏向審慎，預料將持續觀望，等待更多經濟與政策訊號再行評估後續動作。

凱基投信台股研究團隊表示，關稅戰最壞時間已過，但對企業成本影響程度仍存在變數，相較於中小企業，大型公司因應成本攀升能力相對高，也更有機會成為下一階段的投資方向。

從基本面來看，AI產業被視為多頭行情的關鍵驅動力，台灣為美國以外高度受惠AI趨勢的國家，從IC設計、先進封裝、伺服器組裝等等，各環節皆有相關布局，產業鏈完整度高。

不過，聯邦投信提醒，根據主計總處預估2025年台灣GDP年增率為3.1%，呈現「前高後低」趨勢。上半年受惠 AI 與提前拉貨帶動出口與投資成長，下半年則因基期高與需求提前發生，經濟動能轉弱，淨出口恐轉為負貢獻。

台股與GDP年增率呈正相關，整體來看，台股目前屬局高檔震盪格局，須關注出口動能變化及國際資金流向，審慎調整。