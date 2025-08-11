外資買亞股最愛台灣 聚焦科技趨勢及定價權強的企業

美股持續創新高，外資上周在新興亞股布局也持續買超東北亞，以對台股買超20.6億美元最多，其次是南韓的3.4億美元；賣超則以印度的11.8億美元最多，其次是越南的4.8億美元。

新興亞股上周漲多於跌，以越南大漲6%最悍，其次是泰國漲3.3%、南韓及台灣都漲逾2%，僅印度及印尼收黑，但跌幅都不到1%。

今年以來，外資對新興亞股只買超台股，買超金額擴大到45.7億美元；賣超則以對印度賣超123.5億美元最多，其次是南韓的50.5億美元、印尼的37.5億美元。

今年以來，主要新興亞股以南韓漲33.6%最優，再來是越南的26.1%、印尼的7.3%，但泰國大跌10%最重，其次是馬來西亞跌4.7%。

越南上周強漲6%，今年來漲幅僅次於南韓。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，7月底胡志明指數創下歷史新高，最高觸及1,601點，市場樂觀情緒觸發越南投資人加速進入資本市場的意願。

7月越南新增證券戶達22.6萬戶，今年前七月總計已開設約120萬戶，總戶數年增高達25.3%。

美國對印度祭出50%懲罰性關稅，但群益印度中小基金經理人向思穎表示，新稅率8月27日才會生效，印度尚有空間與美國談判。其次，受額外關稅影響的產品僅占國內生產毛額（GDP）約1.4%，而對美出口占比較高的藥品、電子產品目前獲得豁免，因此影響仍可控。此外，市場預期印度央行第4季將再度降息，並推出優惠貸款等政策因應關稅所帶來的影響。

安聯投信台股團隊表示，今年整體企業獲利成長率預估略為下修至14%，主要來自第2季匯率影響而下修，但下半獲利動能逐漸好轉，對盤勢應有所支撐，預期整體電子類股獲利仍維持高速成長27%。投資人下半年仍須留意風險，且應更重視基本面和股價位階，不盲目跟風。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，台股已連二周收紅，更站上24,000點大關，大盤融資金額仍在2,300億左右的低檔水準，籌碼也未失控，有利後市多方。

在操作策略上，可聚焦科技趨勢及定價權強的企業，非電族群則可關注內需、消費等類股。