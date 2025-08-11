快訊

那斯達克指數再創新高 美國股票型ETF上周淨流入稱冠同類型商品

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
川普5日表示，未來一周將宣布半導體、晶片和藥品關稅，壓抑美股走勢。路透
過去一周，整體股票型ETF再獲大額資金淨流入235億美元，較前周流入金額顯著攀升，主要為美國獲179.4億美元資金淨流入，反觀中國、亞洲、日本、拉美與歐洲市場分別遭46.3億、42.3億、1.2億、1.0億與0.4億美元淨流出。

美國服務業和就業數據不佳、部分聯準會官員釋出鴿派訊號，強化降息預期，川普宣布對進口半導體徵收100%關稅，但對將產線轉移回美國企業予以豁免，激勵那斯達克指數再創歷史新高，引領全球股市走揚。

富蘭克林證券投顧表示，利多齊聚激勵全球股市，上周表現亮眼，未來一周聚焦美國通膨數據，將牽動市場對聯準會降息預期的調整。此外，川普政府宣布將對進口半導體及晶片課徵100%關稅，但同意對於產線移回美國的企業給予豁免，須關注政策細節及對個別企業的影響。

主要股票型ETF資金流向
著眼8月進入美股傳統淡季，應留意股市攀高後的震盪風險。所幸隨著各國對等關稅底定，主要國家更伴隨有龐大投資與採購承諾，避免貿易戰的極端情境，全球經濟短線放緩但不致脫離增長軌道，輔以聯準會年底前有降息空間，全球風險性資產短線震盪無礙長多格局，建議採取全球化配置掌握多元契機。

富蘭克林證券投顧建議，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金及新興當地債券型基金，股市首選日本、歐洲及印度股票型基金，納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，並以5~10%配置黃金產業型基金，提高投資組合多樣性。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，美國經濟仍保韌性，目前超過六成S&P500企業已公布第2季財報，超過八成EPS優於預期，逾半數企業上調全年展望，企業營運與獲利也穩健，未來隨美國財政與關稅政策更明朗，有望吸引全球資金回流美國市場，美股後市仍值得關注，產業方面可持續留意AI科技、工業、公用事業等族群表現。

