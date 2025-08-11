統一奔騰躍300俱樂部

台積電（2330）可望豁免美國半導體關稅，帶動相關供應鏈股價表現，並激勵加權指數挑戰歷史高點24,416點，然而已有85檔台股基金淨值搶先創新高，其中統一奔騰基金晉升淨值300元行列，締造新里程碑。目前投信基金300元俱樂部成員只有兩檔，皆在統一投信。

理財專家表示，隨著台股漲至高檔，短線大盤可能進入區間整理，但長線多頭仍可期，建議投資人善用台股基金布局。根據CMoney統計至8月8日數據，台股基金淨值前五強皆在250元以上，且皆創下歷史新高。上榜檔數以統一投信占三檔最多，分別為統一全天候基金352.91元、多年來持續穩居投信股票型基金淨值王，其次為統一奔騰基金303.51元，這檔同時也是科技股票型基金淨值王，統一黑馬基金258.06元也緊跟在後。

原本市場對關稅及匯損的擔憂，已呈現利空不跌態勢。理財專家表示，大盤逼近新高，短線進入震盪，將以個股表現為主。由於台股基金淨值沒有天花板，若能透過專業團隊深入的產業研究，有機會藉由選股操作，帶動基金淨值持續成長。投資人可利用定期定額或分批進場方式，持續參與台股行情。

展望後市，統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，近期台股強勢主要來自兩個方面，包括台積電最新公布的財報及展望皆優於預期，加上美國解禁輝達H20晶片銷往中國。以基本面來說，AI產品需求上修，且部分廠商有在墨西哥設廠，受到美墨加協定保護，進口到美國仍維持零關稅，使市場資金持續集中於AI供應鏈，推升相關類股股價。在AI類股帶動下，下半年台股仍有望震盪走高。

看好的產業方面，陳釧瑤表示，雖然下半年景氣放緩，但美國大型雲端服務商持續上修資本支出，使AI需求強勁，看好相關的ASIC、半導體、高速運算、伺服器組裝、散熱、PCB／CCL、400G／800G交換器與光纖受惠供應鏈等；另外也會搭配高殖利率的傳產股。