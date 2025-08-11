富達國際：維持加碼新興股市、全球公債

富達國際指出，關稅不確定性緩解，但仍需持續關注衝擊。美國與歐盟達成貿易協議，進一步降低貿易政策的不確定性，加上過去數個月中美關係改善，因此穩定了市場情緒。不過，儘管不確定性下降，但目前的關稅水準已大幅高於以往，可能會逐步拖累消費者信心與企業投資意願。

富達國際指出，美國聯準會（Fed）保持觀望，官員們正在評估一連串可能導致停滯性通膨的政策影響，包括關稅措施與美國已開始出現的經濟成長放緩。美國的政策制定仍充滿不確定性，可能導致資金撤出美國資產。

展望後市，在美歐貿易協議塵埃落定之後，富達仍將持續觀察美國政策發展，並且繼續觀察經濟數據走勢，以尋找經濟是否有顯著放緩的跡象。另外，隨著地緣政治不確定性增加，富達正在關注財政政策，特別是歐洲的國防支出。

就資產類別來說，富達對整體股票維持中立，只加碼新興股市，但減碼不含日本的亞太地區；加碼公債，尤其是新興市場當地貨幣債，但對美國及德國公債都維持中立，且減碼日本公債。