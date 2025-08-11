迎降息行情 核心配置投資等級債抗震兼收益

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

近期美國與其他國家的對等關稅大多較原先預期的數字為低，整體來看，目前關稅議題多往正向發展。市場持續觀察關稅對經濟的影響，雖然美國第2季經濟成長率優於預期，不過聯準會指出這主要是受到關稅貿易因素扭曲影響，上半年平均成長率僅1.2%，反映出經濟放緩趨勢。

合庫全球複合收益債券基金經理人楊嘉煒表示，從當前經濟情勢來看，市場預期聯準會今年可望降息兩次，有利於債市表現，建議投資人應增持債券部位投資。

楊嘉煒指出，目前主要債券種類的殖利率皆高於長期平均值，平均價格折價低於100且大多低於長期平均，在可望降息的情勢下，債市露多頭轉機，未來債券價格有上漲空間，潛在資本利得可期，現在正是低檔布局債市的好時機。

而受關稅影響，金融市場不確定因素充斥，楊嘉煒建議投資人以配置投資等級債券基金為主，搭配高信評證券化資產為輔。根據統計，彭博投資級債券指數自1972年底成立以來迄2024年底，平均年報酬率達7.2%，在川普第一任期亦累積上漲31%，顯示投資等級債不論金融市場波動均經得起抗震。另再統計，自1995年至2022年聯準會四次降息循環期間，投資等級債券指數皆呈現正報酬情形，降息周期平均總報酬率約21%。

投資等級債與股市相關性低，能提供相對的資產保護效果，具有流動性相對佳、穩定收益、違約風險遠低於非投資等級債等優勢，在當前金融市場波動仍大、降息時機臨近下，投資等級債投資優勢浮現，值得投資人納為核心配置。

