這檔基金你有嗎？統一奔騰基金淨值突破300元

統一投信台股基金添佳績，根據統計，統一奔騰基金淨值正式突破300元大關，刷新歷史新高紀錄。加上穩居淨值王的統一全天候基金，全市場僅有兩檔淨值超過300元的基金，都在統一投信。

統計至8月8日，統一奔騰、統一全天候基金淨值分別達到303.51元、352.91元，雙雙改寫高點。另外統一黑馬、統一龍馬的淨值超過200元，歷史悠久的長青基金統一大滿貫也站上百元，加上百元以上的統一統信基金，全部都刷新歷史新高。

統一奔騰基金淨值頻頻改寫新高，反映在規模成長上也強強滾，截至7月底，統一奔騰基金規模也達235.2億元歷史新高。

美國總統川普公布進口半導體關稅100%，但在美投資企業可望豁免，市場預期半導體龍頭大廠可望受惠，同步激勵台股登上24,000點。展望台股後市，統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，7月美國解禁NVIDIA H20 晶片銷往中國，加上台積電第二季財報優於預期，並上調全年財測，帶動股市氣氛樂觀。原先外界擔心的關稅與匯率問題，近期也呈現利空不跌。

選股策略部分，陳釧瑤表示，持續看好AI相關的ASIC、半導體、高速運算、伺服器組裝、散熱、PCB／CCL、連接線等廠商，同時也關注AI PC／NB手機相關受惠股、折疊手機、400G／800G交換器與光纖受惠供應鏈；傳產部份則聚焦高殖利率個股等。