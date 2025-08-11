這檔基金你有嗎？統一奔騰基金淨值突破300元

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

統一投信台股基金添佳績，根據統計，統一奔騰基金淨值正式突破300元大關，刷新歷史新高紀錄。加上穩居淨值王的統一全天候基金，全市場僅有兩檔淨值超過300元的基金，都在統一投信。

統計至8月8日，統一奔騰、統一全天候基金淨值分別達到303.51元、352.91元，雙雙改寫高點。另外統一黑馬、統一龍馬的淨值超過200元，歷史悠久的長青基金統一大滿貫也站上百元，加上百元以上的統一統信基金，全部都刷新歷史新高。

統一奔騰基金淨值頻頻改寫新高，反映在規模成長上也強強滾，截至7月底，統一奔騰基金規模也達235.2億元歷史新高。

美國總統川普公布進口半導體關稅100%，但在美投資企業可望豁免，市場預期半導體龍頭大廠可望受惠，同步激勵台股登上24,000點。展望台股後市，統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，7月美國解禁NVIDIA H20 晶片銷往中國，加上台積電第二季財報優於預期，並上調全年財測，帶動股市氣氛樂觀。原先外界擔心的關稅與匯率問題，近期也呈現利空不跌。

選股策略部分，陳釧瑤表示，持續看好AI相關的ASIC、半導體、高速運算、伺服器組裝、散熱、PCB／CCL、連接線等廠商，同時也關注AI PC／NB手機相關受惠股、折疊手機、400G／800G交換器與光纖受惠供應鏈；傳產部份則聚焦高殖利率個股等。

短天期債可攻可守 配置靈活兼顧收益、抗震

聯準會7月會議維持利率不變，不過近期美國非農就業人口未如市場預期，令市場對於9月降息信心大升，但考量通膨未明，整體降息預...

富達：台股躍投資首選 關注資訊科技、金融服務及能源股

富達國際「亞太區投資者調查」顯示，今年以來，全球金融市場大幅波動，台灣投資人更趨審慎，但近一半仍維持原有投資，未來12個...

印度基金雙引擎驅動 投資前景看好 可定期定額布局

印度股市短期受美國關稅政策影響而走弱，但結構性風險有限。長期而言，印度強勁的內需動能與數位轉型趨勢可望持續支撐經濟成長，...

全球成長股 進場時機到

全球成長股憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，展現護城河韌性及強勁成長力，長期...

全球市場觀測站／美科技股 錢景閃亮

美國對等關稅於8月7日正式生效，因多已預先公布，影響有限；川普宣布半導體關稅稅率100%，但在美國設廠企業例外，市場正向...

投資新手 首選台股基金

金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA），第一階段以境內基金為TISA基金的篩選範圍。根據發行地，基金可分為境內、...

