短天期債可攻可守 配置靈活兼顧收益、抗震

聯準會7月會議維持利率不變，不過近期美國非農就業人口未如市場預期，令市場對於9月降息信心大升，但考量通膨未明，整體降息預期仍有不確定性，增添債券投資難度。

在債券布局上，可朝向短天期債來配置，一來因存續期短，抵禦利率波動風險能力較佳，而若如期降息，價格也能同步受惠，是當前掌握收益來源，又想避開波動的理想標的。

群益投信債券ETF研究團隊表示，市場關注聯準會9月是否如預期降息。根據統計，當情境為聯準會如期降息，殖利率有望下行，短債價格也能同步受惠，根據去年9月首次降息後表現，持有一季表現為1.3%、持有半年表現為2.6%。

而若聯準會維持利率不變，在殖利率走勢震盪下，短天期債也因具備較佳的防禦力而獲青睞，以今年來停滯降息期間來看，持有短天期債一季表現近1.7%、持有半年則近3.5%。可見無論利率政策方向為何，短天期債都可望展現其穩健、抗震的特性。

群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人謝明志表示，聯準會於7月FOMC會議維持利率政策按兵不動，不過內部看法有所分歧，主席鮑爾也於會後表示關稅對於經濟與通膨的影響仍待觀察，在聯準會立場仍持觀望下，降息節奏未底定，因此在各界對於降息看法拉鋸之下，債券布局更須留意利率風險。

短天期債券因也具有配息穩健特性，加上流動性佳、存續期間短，價格波動度較低，於當前市場環境下，更加具備投資價值，而ESG短天期BBB級投等債更是能一舉兼顧收益、抗震與資產品質，相關ETF值得投資人留意。

凱基美國非投等債ETF（00945B）研究團隊表示，6月CPI年增率上揚至2.7%，核心CPI年增率上升至2.9%，關稅對通膨的影響開始顯現，但物價壓力仍可控。此外，隨關稅政策不確定性降低，過去一月市場開始上修獲利預估，預期今年企業獲利成長約9.9%。

對等關稅對經濟影響陸續顯現，預期下半年通膨回升，加上美國財政部回補TGA帳戶，長債利率有上行壓力，短端利率將隨降息預期下滑，債券型ETF布局建議降低存續天期，配置中短天期債券，兼顧降低利率波動風險及增加息收收益。