全球市場觀測站／美科技股 錢景閃亮

美國對等關稅於8月7日正式生效，因多已預先公布，影響有限；川普宣布半導體關稅稅率100%，但在美國設廠企業例外，市場正向解讀此一政策，帶動科技股走高。債市則因美國就業數據疲弱、美債殖利率走低，投等債表現較佳。

上周美股指數呈現高檔震盪，由於美國7月非農就業數據僅新增7.3萬名，低於分析師預期，同時5月、6月的新增就業數據亦大幅下修，引起市場對於美國經濟走弱的擔憂，美股轉趨震盪。川普公布半導體關稅稅率雖然高達100%，但只要在美國設廠的企業可以得到豁免，半導體類股出現強勁反彈。

野村投信表示，美國半導體關稅稅率雖高，但提供在美投資企業豁免，包括宣布投資6,000億美元的蘋果，即使印度關稅被美國政府提高至50%，但蘋果在印度生產的產品可獲得豁免，對於已在美國投資或計畫前往美國投資的企業來說是好消息。由於AI需求持續強勁，企業持續相關投資，科技股後市可期。

日股上周持續走高並續創高點，在美國將日本對等關稅降至15%後，日股即啟動上漲走勢，雖然一度因美就業數據疲弱而拉回整理，隨著日本貿易代表與美國政府重新就關稅進行討論，解除稅率可能面臨疊加的危機後，日股恢復漲勢，指數續創新高。

野村投信指出，關稅協議塵埃落定、經濟與通膨預期的上調，為日本政策正常化鋪路，但日本政局不確定性仍是後續觀察重點。不論未來日本首相是否換人，本次執政聯盟選舉失利將帶來未來更多的財政政策妥協，包含減稅等有利民生消費措施可望加速推出，日本央行升息時程也可能因政治不確性而遞延，將對日本經濟帶來正面助益。