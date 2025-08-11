全球成長股 進場時機到

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
全球成長股憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，展現護城河韌性及強勁成長力，長期牛市大於熊市。

據彭博統計，2010年6月至2025年6月任一月底進場持有全球成長股，一年正報酬機率達80%，平均報酬為12%。另外，近15年來8月布局全球成長股，一年及二年後平均報酬率分別接近15%及三成，8月正是進場布局全球成長股絕佳時機。

主動台新龍頭成長ETF（00986A）經理人蘇聖峰表示，在對等關稅解放日後，美經濟指標尚稱穩健，儘管川普政策多變，但市場對消息面反應鈍化，回歸至基本面。從企業獲利表現看，科技七巨頭財報及展望良好，有利帶動科技業持續成長。

此外，預期後市極端政策機率下降，加上投資人對救市訊號有所期待，有助延續多頭氣氛；另就貨幣政策面分析，預期今年第4季至明年進入降息環境，資金面有利全球股市第3季續攻。

主動台新龍頭成長ETF經理人蘇聖峰指出，聯準會最新利率決策會議如市場預期利率維持不變，雖經濟數據穩健，然關稅、戰爭等議題仍為不確定因素，包含理事Waller等Fed官員逐漸向市場釋出若關稅造成物價上漲僅是短暫現象，且通膨預期穩定，政策就有調整空間，市場預期9、10月聯準會有機會降息，有利增添全球股市資金活水。龍頭企業憑藉其規模優勢及穩健獲利，在護城河效應下，長期成長性勝出，建議優先布局。

布局 關稅 降息

