印度基金雙引擎驅動 投資前景看好 可定期定額布局

印度股市短期受美國關稅政策影響而走弱，但結構性風險有限。長期而言，印度強勁的內需動能與數位轉型趨勢可望持續支撐經濟成長，展望偏向樂觀，建議投資人可逢低或採定期定額方式布局印度基金。

投信法人表示， 根據最新數據顯示，印度PMI持續穩步上升，6月製造業PMI攀升至近14個月新高，顯示製造業景氣持續改善。通膨亦逐漸回落，為貨幣政策提供更多操作空間。市場普遍預期，印度儲備銀行今年仍有一次降息的可能性，整體而言，印度今年與明年GDP將呈現溫和成長態勢。

高盛最新報告指出，美國對印度課徵的新關稅，短期內可能對企業盈餘造成壓力，但整體拖累幅度相對有限。若美國關稅上升5個百分點，可能對MSCI印度企業的美股盈餘造成約80個基點的額外衝擊，影響包括出口商的直接打擊，以及因經濟成長放緩所帶來的間接廣泛影響。

關稅對印度市場產生的衝擊評估

滙豐報告則指出，印度每年進口原油總值約2,200億美元，為改善關稅條件，印度可能減少自俄羅斯進口原油的比例，並提高自美國進口的比重，以降低整體進口成本。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，市場短期避險情緒導致印度股匯市波動，但根據多家經濟機構的估算，受影響出口僅占印度GDP的2%至3%，對全年經濟成長的影響約為0.2至0.4個百分點，屬於可控範圍。且核心成長產業如資訊服務、手機製造、農業科技及清潔能源受衝擊有限。儘管短期印度股市面臨利空籠罩，長期展望仍偏向正面。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，隨製造業復甦與內需逐步回暖，印度也重新展現獲利成長優勢，於新興市場中再度取得相對亮眼位置。

此外，印度國內共同基金定期定額投資金額穩步上升，6月淨流入超過2,700億盧比，寫下歷史新高，同時，基金贖回壓力也有所趨緩，也進一步反映投資人信心回升。整體來看，有利印度股市表現延續。