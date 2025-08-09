基金特搜／拉美基金 價值漸浮現

美股今年以來表現穩健，但隨著AI概念股評價偏高，部分資金開始尋找具替代性、估值相對便宜的市場。市場專家指出，今年拉丁美洲市場表現，除評價仍具吸引力外，財政體質與政治穩定性也正逐步漸漸改善，市場資金有移動跡象。

PGIM保德信拉丁美洲基金經理人江宜虔分析，觀察拉美市場目前本益比約落在八至九倍區間，明顯低於新興市場平均的13倍，ROE則可達15%以上，優於多數新興國家。她指出，儘管2025年拉美企業獲利年增率預估僅約7%至8%，低於新興市場平均的11%，但2026年預期獲利有望回升至8%至12%，有望從去年谷底翻升。在拉美主要國家中，以巴西為例，其經濟結構以內需為主，出口占GDP比重僅約15%，對美出口僅占2%，主要出口對象為中國，受美國加徵關稅影響相對有限；即使個別品項如紙漿等受豁免影響，當地股市波動亦有限。墨西哥雖然出口佔比高達20%，但受惠於美墨加協定，部分商品仍具關稅豁免空間，影響程度相對溫和。

PGIM保德信拉丁美洲基金經理人江宜虔。記者蘇健忠／攝影

儘管當前已非「甜蜜買點」，且拉丁美洲市場仍面臨政治不穩與治安問題等挑戰，但就長線來看，江宜虔認為，隨著赤字問題改善、政治風險下降，加上通膨受控、利率有望進一步下行，拉美市場仍處於復甦軌道。即便全球景氣放緩，只要未陷入衰退，資金動能仍可支撐當地股市表現，使得拉美市場評價有望逐漸上修。配置比重方面，全球投資組合中拉美占比普遍偏低，仍具補漲與資金回補的潛力，有望吸引中長線資金布局。

江宜虔表示，拉美市場仍被視為折價市場，但若政治與財政狀況持續改善，市場自然會給予更高評價。她表示，與美國、歐洲或日本等市場相比，拉美市場仍屬波動性較高，但透過區間操作、掌握評價與獲利轉折點，仍具備驅動力。儘管美墨貿易關係仍面臨關稅不確定性，但由於墨西哥製造與勞動成本明顯低於美國，即便輸美產品課徵30%關稅，總成本仍具有競爭優勢。江宜虔表示，許多美國企業在考慮整體成本後，仍選擇於墨西哥設廠，特別是醫療器材、電子零組件與機械設備產業，都將持續推升當地製造量能。內需產業在拉美亦蓬勃發展，尤以電信、醫療、地產為代表。以墨西哥電信產業為例，由於市場競爭格局偏寡占，加上用戶基數穩定、數位需求增加，龍頭企業營運穩健，成長空間可期。

地產方面則受惠於利率回落影響，過去高利環境壓抑借貸與購屋意願，隨著墨西哥已啟動降息、巴西也預期最快於明年首季啟動降息，房地產需求有望復甦。因此，房貸成本下降將刺激剛性需求，推動建商與地產股業績向上。醫療產業方面，在當地人均GDP雖不及已開發市場，但隨工資穩定成長、基本醫療需求尚未被充分滿足，仍具中長期上行潛力可期。除傳統內需產業外，拉美金融科技（Fintech）也已形成獨特生態系，特別是在巴西與墨西哥，數位支付與線上金融普及率逐年提升，許多銀行與新創公司投入金融數位轉型，帶動整體金融產業進步。

操作心法

儘管短線面臨美國關稅、毒品與移民議題等外部風險，加上拉美部分地區仍有薪資上漲壓力，可能影響企業獲利與通膨控制。但目前墨西哥已開始降息，巴西亦可望於年底啟動寬鬆，通膨可控下，貨幣政策回旋空間大，對股市形成支撐。

內需產業在拉美蓬勃發展，尤以電信、醫療、地產為代表。除傳統內需產業外，拉美金融科技（Fintech）也已形成獨特生態系，金融科技發展並不亞於亞洲市場。（崔馨方）

投資小叮嚀

拉美市場在產業轉型、內需驅動與政治體質改善下，逐步擺脫過去不穩印象。即便目前已非低點甜蜜區間，但因全球資金配置中拉美占比仍低於2%，仍具補漲空間。若能掌握成長評價交會點，並採取中長線思維，拉美市場仍是一塊值得關注的拼圖。

留意綜合評估公司成長性、評價面以及股價波動，避免單純追求成長而忽視估值風險。（崔馨方）