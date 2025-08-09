留意風險 勿押單一市場

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

隨著理財觀念普及，愈來愈多年輕人開始關注基金投資，但「境內基金」與「境外基金」的選擇常讓初學者感到迷惑。

不過，回歸投資理財的目的，主要是保持財富穩健增值，避免通貨膨脹侵蝕購買力，所以，不管是境內或境外基金，只要能為投資人創造良好回報，通通都是好基金。

因此，新手投資人買基金，也不用太過糾結挑選境內或境外基金，仍是要考量績效、風險、管理風格、基金公司誠信等。另外，在追求報酬率的同時，如果能降低手續費或經理費，節省成本也等於提高績效。

近幾年在金管會倡導「普惠金融」政策下，最早由集保結算所主辦、基富通執行的好好退休準備平台，便提供民眾經理費率不到1%的專家嚴選境內、外基金。今年配合金管會推動TISA制度，藉由基金業者共同讓利，許多TISA基金的經理費更較主級別打三到四折，僅0.5%左右。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，對於剛起步的投資新鮮人而言，建議可以先從熟悉的市場開始布局，例如投資台股基金，掌握度較高、波動性也相對容易觀察。

不過，張榮仁說，考量目前市場變動較大，若把資金完全壓在單一市場上風險較大，建議可配置部分資金於全球股票型基金或平衡型基金，透過多元資產與地區配置，有助於降低單一市場的系統性風險。

