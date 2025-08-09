投資新手 首選台股基金

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
國外資產管理發展較早，銷售也遍及全球，受到大眾肯定，規模也較大。而近年來，台股基金蓬勃發展，大型基金規模高達500億元，足以與境外基金抗衡。聯合報系資料照
金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA），第一階段以境內基金為TISA基金的篩選範圍。根據發行地，基金可分為境內、境外，理財專家建議，台灣的投資人入手第一檔基金不妨選擇境內的台股基金，在預算行有餘裕時，再選擇擴大布局至境外基金

理財專家表示，境內基金與境外基金主要是依據「註冊地」區分，在台灣註冊的共同基金為境內基金，由投信（包括本土投信及外資投信）發行及管理。反之，在台灣以外地區註冊的共同基金為境外基金，由國外基金公司所發行及管理，目前在台核備境外基金絕大多數註冊地為盧森堡或都柏林。

至於投資範圍，在境內基金中，台股基金為最大宗，再由台股基金擴大到其他地區；境外基金則是種類多元，並沒有單獨只投資台股的基金，但有包括台股在內的區域基金、全球型基金、產業或主題型基金。

國內最早的投信出現在1983年，經過40多年來的發展，現在發行的基金數量及種類愈來愈多。以國內最大基金平台基富通為例，總上架基金（包括各種級別）將近5,000檔，其中，境內、境外基金都各超過2,000檔，占比為45%、55%。

進一步分析，境內及境外基金兩者之間差異，包括成立時間與規模、計價幣別、管理費率、基金申購通路等。

就成立時間及規模來看，國外資產管理發展較早，銷售也遍及全球，所以許多境外基金的歷史悠久，甚至長達70年之久，受到大眾肯定，規模也較大。不過，近年來，台股基金蓬勃發展，大型基金規模高達500億元，足以與境外基金抗衡。

在基金的管理費率方面，則是要看基金的投資範圍及類型。一般來說，股票型基金高於債券型基金；投資範圍愈大，產業或主題愈複雜，管理費率通常也愈高。有些境外基金規模龐大，也會隨著規模增大而調降管理費。

至於發行幣別，境內基金以新台幣為主，其次為美元及人民幣，其他還包括歐元、澳幣、日圓、南非幣、加幣、紐元 等，優勢在於有新台幣及人民幣計價級別，境外基金則沒有。

不過，境外基金為因應全球不同投資人的需求，基金的計價幣別類型較多元，通常以美元為主，其他還包括歐元、澳幣、日圓、南非幣、加幣、紐元、英鎊、星元、港幣、瑞士法郎、瑞典幣等，還加上這些貨幣的避險級別，協助投資人降低匯率風險。

就申購通路來說，境外基金因為採取總代理制度，台灣未直接設置營運據點，通常委託銀行、證券商等銷售。至於境內基金，除了銀行及證券商以外，投資人也可以去投信開戶買賣基金。但在投信開戶，只能申購該家投信發行的基金。

不過，近年隨著金融科技發展，基金平台興起，包括基富通證券、鉅亨買基金、中租基金平台、好好證券等，投資人可以直接透過網路或APP，線上申購境內及境外基金。透過基金平台買基金，無論境內或境外，目前通通零手續費，讓投資人省下不少的成本。

