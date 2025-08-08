基金轉換進入快車道 富蘭克林華美 T+1試辦服務8月8日上路

等了一個禮拜才能轉換基金？這種煎熬即將成為歷史！富蘭克林華美投信即日起推出「基金轉申購T+1日」試辦服務，過去讓投資人望穿秋水的五至七個營業日等待期，一口氣縮短到隔天就搞定，堪稱台灣基金業的效率革命。

富蘭克林華美投信指出，在當前分秒必爭的市場環境下，等待一周形同將投資主導權拱手讓人。過去的漫長等待不僅是巨大的機會成本，更潛藏投資風險。今日啟動的T+1服務，旨在將投資人從「被動等待者」轉化為「主動布局者」，真正實現資產管理的結構性提升，讓每一次的市場判斷都能精準落地。

這次T+1試辦服務獲得橫跨金融領域的廣泛支持，參與的銷售機構陣容堅強，涵蓋主要銀行與證券平台。包含：中國信託商業銀行、台新國際商業銀行、玉山商業銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、華泰商業銀行、彰化商業銀行、臺灣銀行、聯邦商業銀行。至於證券及投顧通路：包含基富通證券、鉅亨證券投資顧問、富蘭克林證券投資顧問。

富蘭克林華美表示，首波納入「基金轉申購T+1日」服務的七檔基金，精選市場關注度高的投資主題，涵蓋收益型、成長型及主題型等多元化投資策略，確保不同風險偏好的投資人都能率先體驗這項突破性服務。包含：富蘭克林華美特別收益基金、富蘭克林華美多重資產收益基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美AI新科技基金、富蘭克林華美全球基礎建設收益基金、富蘭克林華美優選非投資等級債券基金。

富蘭克林華美投信表示，這次試辦期自即日起至2026年2月9日，投資人須透過上述15家指定通路提出申請，方能適用T+1新制。投資人如欲了解更多關於T+1快速到帳服務的詳細資訊，可撥打客服專線0800-088899諮詢。