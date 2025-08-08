縮短等待期從一周變一天！富蘭克林華美推T+1基金轉換服務 即日上路

富蘭克林華美投信今起推出業界創新的「基金轉申購T+1日」試辦服務，並於即日起正式上路，將過去長達5至7個營業日的轉換等待期，革命性地縮短至僅需一個營業日。

富蘭克林華美投信表示，在當前分秒必爭的市場，等待一周，等於將投資主導權拱手讓人。過去的漫長等待已是巨大的機會成本與潛在風險，而今日啟動的T+1服務，旨在將投資人從「被動等待者」轉化為「主動佈局者」，真正實現資產管理的結構性提升，讓每一次的市場判斷都能精準落地。

富蘭克林華美投信補充說明，傳統交易流程中的時間差，會造成無形的「效率摩擦」，不僅可能侵蝕投資回報，更放大市場波動風險，這次透過流程再造與技術整合，不僅是提升台灣基金產業的競爭力，更是對投資人公平性與決策即時性的鄭重承諾。

此次T+1試辦服務獲得了橫跨金融領域的廣泛支持，共同參與的銷售機構陣容堅強，涵蓋了主要的銀行與證券平台：

-銀行通路（11家）： 中國信託商業銀行、台新國際商業銀行、玉山商業銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、華泰商業銀行、彰化商業銀行、臺灣銀行、聯邦商業銀行。

-證券及投顧通路（3家）： 基富通證券、鉅亨證券投資顧問、富蘭克林證券投資顧問。

首波納入「基金轉申購T+1日」服務的7檔基金，精選了市場關注度高的投資主題，包含：

富蘭克林華美特別收益基金 富蘭克林華美多重資產收益基金 富蘭克林華美策略高股息基金 富蘭克林華美全球醫療保健基金 富蘭克林華美AI新科技基金 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金

上述產品涵蓋收益型、成長型及主題型等多元化投資策略，確保不同風險偏好的投資人都能率先體驗這項突破性服務。

富蘭克林華美投信強調，本次試辦期自即日起至2026年2月9日，投資人須透過上述15家指定通路提出申請，方能適用T+1新制。

投資人如欲了解更多關於T+1快速到帳服務的詳細資訊，可撥打客服專線0800-088899諮詢。