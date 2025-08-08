快訊

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

聽新聞
0:00 / 0:00

縮短等待期從一周變一天！富蘭克林華美推T+1基金轉換服務 即日上路

聯合新聞網／ 綜合報導
富蘭克林華美投信正式啟動「基金轉申購T+1日」服務，將等待期大幅縮短至一個營業日，成為業界首創新制。首波7檔熱門基金、15家指定通路同步參與，協助投資人即時掌握市場機會、提升資產運用效率。記者杜建重／攝影
富蘭克林華美投信正式啟動「基金轉申購T+1日」服務，將等待期大幅縮短至一個營業日，成為業界首創新制。首波7檔熱門基金、15家指定通路同步參與，協助投資人即時掌握市場機會、提升資產運用效率。記者杜建重／攝影

富蘭克林華美投信今起推出業界創新的「基金轉申購T+1日」試辦服務，並於即日起正式上路，將過去長達5至7個營業日的轉換等待期，革命性地縮短至僅需一個營業日。

富蘭克林華美投信表示，在當前分秒必爭的市場，等待一周，等於將投資主導權拱手讓人。過去的漫長等待已是巨大的機會成本與潛在風險，而今日啟動的T+1服務，旨在將投資人從「被動等待者」轉化為「主動佈局者」，真正實現資產管理的結構性提升，讓每一次的市場判斷都能精準落地。

富蘭克林華美投信補充說明，傳統交易流程中的時間差，會造成無形的「效率摩擦」，不僅可能侵蝕投資回報，更放大市場波動風險，這次透過流程再造與技術整合，不僅是提升台灣基金產業的競爭力，更是對投資人公平性與決策即時性的鄭重承諾。

此次T+1試辦服務獲得了橫跨金融領域的廣泛支持，共同參與的銷售機構陣容堅強，涵蓋了主要的銀行與證券平台：

-銀行通路（11家）： 中國信託商業銀行、台新國際商業銀行、玉山商業銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、華泰商業銀行、彰化商業銀行、臺灣銀行、聯邦商業銀行。

-證券及投顧通路（3家）： 基富通證券、鉅亨證券投資顧問、富蘭克林證券投資顧問。

首波納入「基金轉申購T+1日」服務的7檔基金，精選了市場關注度高的投資主題，包含：

富蘭克林華美特別收益基金

富蘭克林華美多重資產收益基金

富蘭克林華美策略高股息基金

富蘭克林華美全球醫療保健基金

富蘭克林華美AI新科技基金

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金

富蘭克林華美優選非投資等級債券基金

上述產品涵蓋收益型、成長型及主題型等多元化投資策略，確保不同風險偏好的投資人都能率先體驗這項突破性服務。

富蘭克林華美投信強調，本次試辦期自即日起至2026年2月9日，投資人須透過上述15家指定通路提出申請，方能適用T+1新制。

投資人如欲了解更多關於T+1快速到帳服務的詳細資訊，可撥打客服專線0800-088899諮詢。

富蘭克林華美投信

相關新聞

縮短等待期從一周變一天！富蘭克林華美推T+1基金轉換服務 即日上路

富蘭克林華美投信今起推出業界創新的「基金轉申購T+1日」試辦服務，並於即日起正式上路，將過去長達5至7個營業日的轉換等待期，革命性地縮短至僅需一個營業日。 富蘭克林華美投信表示，在當前分秒必爭的

海外科技基金 強強滾

美國總統宣布半導體關稅後，科技股強漲，進一步觀察近三個月境外科技型基金績效表現全面飆高。據統計，前十強報酬率大於20%以...

QVI三原則 挖掘潛力企業

關稅協議陸續出爐，風險資產價格震盪上揚，但關稅對經濟的衝擊仍未完全顯現。法人指出，市場不確定性仍高，採取優質股息策略有利...

台股基金犀利 淨值飆

台股創波段新高，統計至8月5日，今年來大盤上漲2.72%，連帶台股基金也績效長紅，根據統計資料顯示，主、被動台股基金表現...

平衡型基金穩健 可偏多布局

牽動台股走勢的半導體關稅即將開獎，因市場不確定性升溫，讓大盤行情波動幅度加大，不過，台股平衡型基金著眼AI發展及企業獲利...

AI題材火 相關族群動能強

對等關稅今（7）日起開徵，儘管引發市場短線波動，但在AI商機擴大、外資加碼下，台股基金表現亮眼。觀察近一月台股基金前十強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。