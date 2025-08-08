基本面有望穩定 新興市場債仍具吸引力

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著全球經濟逐步回穩，兆豐投信表示，新興市場債券殖利率仍然處在高點，整體收益具吸引力，投資價值浮現。近期IMF公布2025年全球經濟預測，分別上修2025、2026兩年新興市場國家經濟成長率0.4、0.1個百分點至4.1%及4%，並認為關稅對於全球經濟衝擊有限；美國聯準會降息預期因數據表現穩健而有所降溫，惟新興市場基本面改善將有利其資產表現。兆豐投信看好新興市場債券後續表現，建議投資人可分批布局，掌握新興市場未來機會。

兆豐投信指出，新興市場國家經濟成長率穩健、通膨壓力也逐漸降溫，部分國家已提前結束升息循環，甚至開始降息，有望帶動資金回流與債券價格修復，非投資等級新興市場債券具備相對優勢，提供較佳票息與收益潛力，適合追求收益型配置的投資人。

儘管全球經濟仍面臨許多挑戰，但新興市場的經濟增長動能相對穩健，許多國家在疫情後展現強勁復甦力道。此外，相較於成熟市場，部分新興市場國家的央行在貨幣政策上仍有調整空間，有助於其債市的表現。新興市場債券的殖利率普遍高於成熟市場債券，可望提供投資人更具吸引力的收益機會。

兆豐投信提醒，新興市場債具有波動特性，透過專業團隊嚴選優質標的，搭配分散布局與短天期策略，有助優化整體投資組合表現。建議投資人可視自身風險屬性與資產配置需求，適度參與新興市場債券投資，穩健掌握收益機會。

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金該基金以短天期非投資級新興市場債券為核心，兆豐投信認為，在波動較大的市場環境中，短天期債券相對於長天期債券更能抵禦利率風險，具有較低的存續期間（duration），有助於降低投資組合的波動性，而「非投資等級」債券雖然信用評級較低，但其收益率通常更高，若能搭配專業的信用分析與風險控管，則有望獲取超額報酬。兆豐新興市場短期非投資等級債券基金基金經理團隊將透過嚴謹的信用評估與多元化的配置，力求在控制風險的前提下，為投資人爭取穩健的收益。對於希望追求相對高收益，同時又希望能兼顧風險控制的投資人來說，是值得納入資產配置的選項之一。

