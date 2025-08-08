QVI三原則 挖掘潛力企業

關稅協議陸續出爐，風險資產價格震盪上揚，但關稅對經濟的衝擊仍未完全顯現。法人指出，市場不確定性仍高，採取優質股息策略有利於因應動盪環境，因為優質股票獲利能力強，有穩定現金流，股息穩定甚至有成長空間。如果有選擇權策略加乘，更能提升投資收益。

富達國際基金經理李肇斌（Vincent Li）昨（7）日來台時指出，關稅影響最大的是通貨膨脹前景，富達現在比之前還擔心通膨壓力。

關稅的衝擊已初步浮現，美國上半年國內生產毛額（GDP）下滑，消費信心已變差，未來可能更弱。

李肇斌認為，優質股息策略有助於駕馭不確定的環境。不過，這並不是指投資目前股息高的公司，而是指投資股息有成長潛力的公司。企業長期成長動能出色，股息的成長空間才大。

李肇斌指出，富達採取QVI三項原則，Q指的是品質、V指評價面、I指收益，以此來挑選股息有成長潛力的優質公司。

另外，李肇斌指出，透過主動管理掩護性買權（Covered Call），還可以增加收益。也就是說，在投資組合中加入選擇權策略，可以增加收益持續性及韌性，並降低下檔風險，提供資本長期成長的機會。