海外科技基金 強強滾

美國總統宣布半導體關稅後，科技股強漲，進一步觀察近三個月境外科技型基金績效表現全面飆高。據統計，前十強報酬率大於20%以上，甚至大幅領先同期台股大盤。法人建議，AI長線可期，可趁震盪時伺機定期定額逢低布局。

根據CMoney統計至5日，近三個月境外科技型基金（以美元計價）表現亮眼，多檔基金績效突破20%，更明顯勝過同期台股大盤表現，包括：路博邁5G股票、瀚亞美國高科技、統一全球新科技、統一新亞洲科技能源、日盛全球關鍵半導體、復華亞太神龍科技、復華全球物聯網科技、台新美日台半導體、合庫AI電動車及車聯網創新、統一全球智聯網AIoT等，績效介於23.2%至36.3%之間，表現亮眼。

綜合市場法人表示，美國政府將對半導體課徵新關稅，儘管設有豁免機制，相關類股漲跌不一。以先前對等關稅作法來看，川普政策意在促使廠商赴美投資設廠，市場已提前反映。但川普反覆，市場增添不確定性。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，關稅疑慮逐漸消退、美股財報表現亮眼，及聯準會可能再次降息，在市場情緒樂觀帶動下，標普500指數有望上漲。展望後市，AI基建與終端應用將齊頭並進，加上半導體與硬體類股近三個月漲幅已高，基金操作針對次族群結構調整，以掌握上漲動能。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，科技產業受惠AI供應鏈全面發展，展望看好具備獲利上修空間的AI晶片及相關科技硬體產業、受惠AI應用的軟體類股，以及電力相關族群，尤其聚焦於中長期需求明確且估值仍具吸引力的產業。

台新美日台半導體基金研究團隊表示，川普宣布輸美半導體關稅100%，但給了豁免條款，分析師解讀半導體股利空出盡，激勵科技股走強，漲幅集中在半導體、硬體與AI相關科技等高動能個股，多數成長股上揚。美日台半導體股持續看俏。