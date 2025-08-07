台股平衡基金偏多分散布局 績效勝大盤

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

牽動台股走勢的半導體關稅即將開獎，因市場不確定性升溫，讓大盤行情波動幅度加大，不過，台股平衡型基金著眼AI發展及企業獲利持續成長，多採偏多持股操作，透過分散布局因應市場變動，兼顧收益及震盪風險。

理柏資訊統計至2025年8月5日，台股一般股票平衡型基金近一個月平均漲幅約6%，近三個月月逾20%，表現優於加權報酬指數同期間的5.6%、17.6%，其中，復華傳家、復華神盾、復華傳家二號、復華人生目標、野村鴻利、野村平衡及滙豐安富等七檔基金皆打敗大盤，表現相對突出。

這幾檔基金目前持股水位多數持股逾六成、甚至七成配置，產業則以半導體、電子零組件、電腦及週邊設備等與AI供應鏈相關個股為主軸，搭配金融、食品、航運等非電產業布局，掌握台股類股輪動趨勢。

復華傳家基金經理人趙建彰表示，由於台灣對美國出口逾七成為電子產品，其所適用的半導體關稅尚未公布，影響仍待觀察。不過，有鑑於AI產業前景樂觀，且近期匯率升值壓力緩解，降低台股大幅修正風險，若因消息面出現震盪修正，可逢低布局偏多操作。

復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，最新景氣對策信號續呈綠燈，領先指標續降、但同時指標仍呈上升，顯示當前國內景氣仍穩定，因此操作策略上仍以能見度高的電子產業為主要配置，另外搭配權值股、成長股及消費性類股做均衡配置。

台股 布局 半導體

