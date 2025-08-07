醫療生化基金商品 可逢低配置

在美國「最惠國藥價政策」（MFN），以及川普向國際製藥巨頭要求降價、或可能採取關稅等手段之下，醫療生化產業表現不盡理想，不過，醫療產業仍具有剛性需求、產業成長動能強勁、評價面具吸引力、導入AI之後提升生產力等多項優勢，現在反而是逢低布局的好時機。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，川普5月時簽署行政命令，內容為有關美國政府擬採取MFN，主張將美國處方藥價格與其他已開發國家的最低藥價掛鉤，提出包括現有藥品須立即向所有醫療補助患者提供MFN價格、新上市藥品不允許對其他國家提供低於美國的價格等要求，另外，藥廠若利用貿易政策促使美國價格上升，必須將新增利潤回流美國市場以支持降價。

江宜虔指出，川普前次提出此政策時即遭法院阻擋，現行行政命令仍未獲國會支持，需要經過法規制定與可能的司法審查。整體來說，此一方案實施難度高，主因美國醫療體系複雜，藥價制定需多方協商，包括藥廠，中間商，以及醫療保險公司等，難以取得共識；此外，國外藥價透明度不高，要取得參考藥價也有難度。

雖然政策遇逆風，從各項產業數據來看，醫療產業成長性仍居高不下，現在反而提供良好進場布局時點，江宜虔表示，7月底醫療生化產業面對同樣議題，股價再度下跌，亦使得MSCI全球醫療指數自去年11月川普勝選以來已修正近一成，不過醫療產業中長期成長趨勢不變，根據FactSet預估，今年醫療類股的盈餘成長率達12.4%，明顯優於整體美股的9.6%，因此股價下跌應為逢低加碼時機，中長期將有不錯的投資效益。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，生技業保持穩健創新動能，未來大型生技製藥公司預計將在專利懸崖和IRA法案壓力下，持續加速併購進程以補足產品線，再加上減肥藥／腫瘤／抗體藥物複合體（ADC）／阿茲海默症／Car-T療法等領域有進展，可望提振生技領域發展。

在監管政策方面，川普政府領導下的聯邦貿易委員會可能採取較為寬鬆的措施，預期將進一步促進併購市場的活絡。生技股短線波動較大，但長線仍維持向上趨勢。