台股基金犀利 淨值飆

台股創波段新高，統計至8月5日，今年來大盤上漲2.72%，連帶台股基金也績效長紅，根據統計資料顯示，主、被動台股基金表現共有42檔基金淨值表現領先大盤創下新高，加以受益人數增逾千人與績效表現等條件篩選，則有12檔商品出列。

以今年來績效與受益人數看，有12檔台股基金表現相對出色，分別是統一台股增長主動式ETF（00981A）、群益台灣精選強棒主動式ETF、野村臺灣智慧優選主動式ETF、聯邦台灣精彩50ETF、PGIM保德信臺灣市值動能50ETF、柏瑞巨人、野村高科技、華南永昌台灣優選50ETF、瀚亞高科技、野村e科技、群益長安、富蘭克林華美高科技。

整體來看，今年來績效前三名都是主動式ETF漲幅逾兩成，受益人數也是持續增加，顯示出主動式台股ETF基金愈來愈受投資人喜愛。

群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易表示，接下來，除全球衰退疑慮外，美國232條款調查也壓抑科技股表現。現階段對等關稅影響主要集中於傳統產業（如成衣、製鞋，輸美比重逾30%），但半導體供應鏈從設備到終端產品的潛在關稅風險，應已透過市場預期壓抑估值水位反應。

後續觀察232條款課稅涵蓋範圍，若未擴及含半導體的終端產品，可啟動半導體族群估值修復布局；反之則提升防禦型個股配置。

富蘭克林華美投信觀察，8月7日生效的20%關稅僅適用約25%的對美出口商品，整體衝擊有限，後續發展的關鍵在於半導體232調查結果。

儘管關稅政策帶來一定的不確定性，全球AI需求的強勁成長為台灣科技業注入結構性動能，在AI伺服器與半導體供應鏈需求持續增長的助力下，台灣在全球科技產業的關鍵地位可望更加穩固，樂觀看待科技業長期表現。

不過，富蘭克林華美投信也提醒，下半年消費性電子需求疲弱可能帶來一定挑戰，但隨著科技產業持續創新與轉型，台灣有望穩健應對並延續成長趨勢。