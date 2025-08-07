AI題材火 相關族群動能強

對等關稅今（7）日起開徵，儘管引發市場短線波動，但在AI商機擴大、外資加碼下，台股基金表現亮眼。觀察近一月台股基金前十強，包括合庫台灣高科技基金、合庫台灣基金、凱基台灣精五門基金、聯邦精選科技基金、凱基開創基金等績效都打敗加權指數。

凱基台灣精五門基金團隊指出，由於AI題材火熱，相關供應鏈與產業受惠顯著，為台股帶來新的成長動能。隨著雲端服務供應商的資本支出持續增強，為台灣下半年及2026年出口與經濟表現注入更多活水；建議長期聚焦具備技術優勢與穩定訂單的企業，並採取分散布局策略，靈活調整持股，以因應市場變化降低風險。

展望下半年，台股基本面良好，凱基台灣精五門基金運用動態多因子模型，掌握產業脈動，挖掘具備競爭力、獲利成長潛力的公司，投資人可趁股市震盪之際逢低布局，或透過定期定額長期投資累積部位。

安聯投信台股團隊表示，有關20%對等關稅部分，考量多數電子產品屬於232調查範疇，豁免於對等關稅，232調整結果對電子業影響更值得重視；傳產業部分，工具機、精密扣件等產業可能受到影響較大；內需型產業影響程度仍有待我方開放事項公布之後才能判斷。總結來說，各國關稅已陸續拍板，企業運作將有跡可循，急單效應可能放緩，下一步有待232調查結果公布。

法人認為，AI類股有高成長支撐，評價面相對高於其他族群，只要營收維持動能，仍可持續居於主流地位。除了企業財報，美國物價動向牽動聯準會再次降息決策外，近日可能公布的半導體關稅將是影響台股關鍵，美元指數走勢也值得關注。