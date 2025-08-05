月配息非投等債 紅不讓

8月進行除息的債券ETF達40檔，計有月配息21檔及季配息19檔。觀察8月債券ETF年化配息率在5%上下，以月配息而言，有七檔配息率達6%以上，其中位居領先群者皆為非投等債ETF，包括：第一金優選非投債（00981B）達9.60%、凱基美國非投等債7.09%、富邦全球非投等債6.78%。

標普500已公布財報企業中，81%獲利優於預期，高於過去四季平均值76%，市場分析，本季財報表現明顯優於預，企業獲利強勁有助於抵銷受到關稅與經濟放緩疑慮所造成的市場悲觀情緒，上周美國7月ISM製造業指數降至48，創九個月來最大萎縮，顯示受到關稅政策影響，企業需求疲軟與成本壓力加大等。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，經濟數據弱、不過企業財報佳，科技業仍具備需求與新技術發展支撐，非投資等級債券與股市連動性較高，企業展現發展韌性，這也反應在美國非投等債現階段平均違約率在1%至2%間，低於長期平均值3%，加上債券指數殖利率、票息率在7%水準附近，具備信用資產投資及收益吸引力。

美國聯準會對於年底前降息，不少投票成員有支持的聲音，加上美國推動對等關稅政策，以及各國產業關稅談判的變動性，為金融市場不時投下干擾變數；王心妤提醒，投資人在持續看好股市動能，但又擔心政策干擾之際，仍宜適度納入具備攻守特性的非投等債作為追收益與降波動的資產配置部位。

凱基美國非投等債ETF研究團隊指出，市場上修今年美股企業獲利成長預估至9.2%，有鑑於當前美國經濟穩健，聯準會7月底利率決策會議按兵不動，預期美國公債殖利率持續高檔區間震盪，壓縮債券資本利得空間，債券報酬將主要來自票息貢獻。

債券投資建議適度放寬信用評級，以中段信評提升票息收益，以中短天期降低利率波動風險；美國非投資等級債券利率處於近五年相對高點，今年違約率預期仍低於長期平均，企業違約風險低，票面利率相對高，投資價值值得留意。