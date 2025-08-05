短債人氣旺 股神也捧場

短天期債券因存續期短，受市場行情與利率變動的影響較小，還能兼顧收益需求，就連股神巴菲特旗下的波克夏公司也增持美國短天期公債。觀察投信發行各類型債券ETF受益人數變化，無論是第3季以來或是今(2025)年以來，也都以短天期債券ETF人氣最旺，第3季來受益人數增加1,447人，今年來更大增46,419人。

財富管理專家指出，相較於直投債券，債券ETF因投資門檻更為友善，且透過券商平台即可下單，交易便利性高，也因持有一籃子債券標的而能分散單一持債風險，加上同樣具有配息機制，成為近年來投資大眾存債時首選項目。不過市場環境變化多端，存債同樣須留意國際局勢、經濟數據、政治不確定性等影響，短天期投資等級債ETF因兼具資產品質與穩健收益，又因存續期較短對利率波動的敏感度相對低，有助降低波動風險，現階段市場前景尚未明朗下，投資人的存債組合中不可或缺標的。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，投資等級債有望持續成為資金青睞的避風港。若進一步從資產品質、收益水準、天期等重點面向來看，將ESG作為選債準則之一的0-5年期短天期BBB投等債ETF是現階段投資人既想存債，又期望穩健抗震的優先考量標的。主因BBB級公司債在殖利率上更明顯領先於一般投等債，其中重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上更相對穩健，而短天期債因存續期間短，對利率波動的敏感度相對較低，有助進一步平衡波動風險，有助一次滿足投資者對投組防禦、收益來源建立、資產品質掌握等多重投資需求。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜·德賽表示，由目前市場的表現，反應預期美國關稅最終應可有一套合理的協議內容。著眼於美國經濟韌性及大而美法案將導致政府負債上升，美國長天期公債殖利率仍有上揚風險。以平均約五年到期、中性利率曝險的複合債投組，除了可分享聯準會再降息行情以及信用債機會外，也可規避長天期債殖利率回彈的風險。