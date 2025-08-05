新興債給力 連15周淨流入

股債市場在4月對等關稅之亂時皆遭遇一波資金亂流，投資等級債、非投資等級債皆是在進入5月時迎來資金淨流入；新興市場債基金則是在4月底即率先由資金淨流出轉為資金淨流入，自對等關稅之亂後已連續15周呈現資金淨流入，且不論近一周、近三個月或今年以來，新興主權債績效表現都名列債券市場所有債種前三名。

根據CMoney統計今年以來債券ETF表現，截至5日，掛牌的債券ETF平均跌幅為5.3%，前十強中有八檔都是投資新興市場債券相關標的，另兩檔為金融債，跌幅較輕的包含凱基新興債10+、台新JPM新興債、復華新興企業債、群益投等新興公債、中信低碳新興債、復華彭博新興債、富邦新興投等債、國泰新興投等債，今年跌幅落在1.9%至3.4%間。

凱基新興債10+研究團隊表示，不論就利差下滑幅度，或是殖利率下行幅度，相較於其他地區與債種，今年以來新興市場主權債下滑幅度皆排名居前，展現長線投資吸引力。展望後市，整體新興市場債券發行人財務槓桿比率低，展現穩固基本面；待後續美國關稅政策走向明朗，將有利新興市場表現；一旦美國聯準會啟動降息循環，帶動美國長天期公債殖利率往下，將有利新興市場債券價格走揚，可逢低伺機布局，卡位未來資本利得空間。

國泰新興投等債經理人江宇騰表示，觀察1995年到2019年的四次降息循環期間，新興市場債不論是在降息循環後一年或是兩年，報酬率與其他債種相比都是同區間中最高，且根據最新Fed Watch點陣圖，年底前仍隱含降息兩碼空間，新興債投資價值浮現。

復華新興企業債經理人許忠成表示，美國總統川普日前宣布關稅底定在15%上下、最新公布的非農就業人數不如預期，導致美債殖利率陡降，資金再度流入新興市場，據統計，新興債基金近兩周及近一個月皆處於流入，由於新興企業近年注重資產負債表健康，且淨發債量連三年為負，有助市場供需穩定與債市表現。