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越南基金 資金搶進

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
越南相關基金績效
越南相關基金績效

越股相關主動式基金及ETF火力全開，近期績效強壓台股大盤。法人指出，越股受惠資金行情、房市回溫可期等題材發酵，越南基金近一個月與三個月漲勢凌厲，多檔報酬率突破兩位數，甚至超越台股大盤表現，吸引市場資金積極卡位，成為新興市場亮點。

根據CMoney統計至1日，越南相關基金近期表現強勢，漲勢不輸台股，甚至超越大盤。其中，近一個月以富邦富時越南ETF表現最佳，上漲15.1%，中信越南機會（美元、台幣）分別漲12.3%、10.1%；日盛越南機會（台幣、美元）為6.8%、3.9%。整體看，越南基金全面跑贏加權指數3.9%漲幅。

三個月來看，漲勢同樣凌厲，中信越南機會基金（美元）強彈23.1%，富邦富時越南ETF也有19.2%的出色成績；日盛越南機會基金（美元）漲17.9%，中信越南機會（台幣）與日盛越南機會（台幣）皆為10.1%。對照台股加權指數同期上漲15.8%，可見多數越南基金仍高於大盤，展現資金積極卡位越南成長動能的態勢。

富邦越南（00885）經理人陳仲愷表示，強勁的流動性資金流入，將繼續提供越股作為支撐，加上越股擁有四大利多，包括：基本面第2季GDP年增長7.96%，創近三年單季新高，而7月越南製造業採購經理人指數（PMI）為52.4，大幅超越6月份的48.9，並且是繼四個月以來首次回升至50.0榮枯線以上的穩定水準。

資金面上，越南國內開戶數破1,000萬戶；政策上有政府擴大基建帶動企業獲利；評價面，本益比11.9倍低於過去五年12.8倍均值等，越南股市後續展望樂觀。

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