全球科技基金 有潛利

美國最新就業數據顯示經濟動能放緩，市場對聯準會降息預期升溫，加上多家企業第2季財報表現穩健，美股近期強勢上漲。投信法人指出，企業有效因應關稅衝擊，科技股多頭行情持續延燒，可布局全球科技基金，掌握長線趨勢。

儘管科技股漲幅已大，但市場關注的是其未來的獲利成長性，而非當前的絕對股價高低。根據市場預估，七大科技巨頭在2026年的平均預估本益比為25倍，平均預估獲利成長率達19%，顯示科技大廠仍具備穩健的業績成長動能，有望進一步推升股價。

在科技股漲勢帶動下，境內外科技股票基金表現亮眼。根據理柏統計，截至8月4日，近半年績效前五名基金包括駿利亨德森環球科技創新、普徠仕全球科技股票、駿利亨德森遠見全球科技領先、瀚亞投資全球科技股票，以及富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技等基金，皆繳出9%以上的正報酬。

瀚亞投資全球科技股票基金研究團隊指出，目前AI對股市的實質影響主要體現在基礎建設領域，已可見到實際訂單成長；而應用類軟體與載體的表現則仍多仰賴市場想像。然而，在AI所描繪的未來藍圖下，軟體與載體的成長潛力不容忽視，建議投資人可透過定期定額方式布局全球科技基金，以掌握長線行情。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，成長股方面，投資人應持續投資AI服務、AI基礎設施公司。