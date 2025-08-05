電力、航太商品受青睞

美國科技大廠近來公布亮麗財報，推升美股表現，雖然美國最新公布就業數據低於預期，市場仍看好AI行動計畫。

投信法人指出，美國AI產業政策將牽動全球新科技發展，帶動美股及相關電力、航太等ETF備受青睞。

近一個月來，包括新光美國電力基建（009805）、元大航太防衛科技都有兩位數漲幅，受益人也持續增加。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，7月美股在科技股財報表現亮眼帶動，不少投資人將投資焦點轉向海外股票ETF淘金，包括電力能源、航太科技等市場交投熱絡。預料未來與AI相關受惠產業，包括低碳電力能源、AI大模型、AI機器人等市場，甚至延伸到國防科技相關軍工領域，都有機會納入美國的「國家級」產業政策版圖，成為未來美股投資潛力新秀。

新光投信量化投資團隊分析，現階段全球雲端算力仍不足以完全滿足AI訓練需求，尤其是在自駕車、機器人與生命工程等領域，演算法與模型的複雜度正在快速上升同時，對AI的穩定電力需求也大幅成長，預期未來美國「電力=算力=國力」的三力連結商機大開，美國AI受惠的產業版圖，將是涵蓋晶片、伺服器、電力、軟體、資安與應用備齊的「AI生態系」。

野村美國創新研發龍頭ETF基金經理人林怡君分析， 觀察2025年初以來的美股表現，儘管對等關稅一度造成市場的恐慌，但是整體美股今年以來仍繳出正報酬的好成績，其中市場對AI商機的期盼持續吸引資金投入美股。