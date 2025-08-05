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絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

AI 概念成長力道強勁

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

雖然全球面臨關稅政策、市場波動與經濟放緩等不確定性因素，但美股持續展現強勁韌性。法人看好由人工智慧（AI）帶來的結構性成長力道，維持對AI題材與美股的加碼立場。

貝萊德分析，美股投資價值受到五大核心因素支撐，因此在波動市場中展現吸引力，投資人可以透過精選標的參與長期成長機會。這五大核心利多為企業獲利穩健、AI主題驅動營收成長、政策環境轉趨有利、估值合理具支撐力、美股在結構性成長領域居全球領先地位。

就企業獲利來看，貝萊德預估，S&P 500指數全年獲利將成長7%，且2026與2027年持續加速，顯示即使面對美中貿易緊張、政策變數與全球經濟放緩等挑戰，但美企基本面仍穩固且具韌性。

至於AI，貝萊德強調，AI主題已不再專屬科技業，而是逐步拓展至金融、醫療與工業等傳統產業，協助企業提升效率及創造營收，帶來實質貢獻。AI相關類股對S&P 500企業的淨利率貢獻持續上升，成為驅動企業獲利與創新的長期利多。

政策方面，貝萊德指出，隨經濟衰退風險下降、企業與消費者信心回穩，加上美政府積極推動製造、研發與基礎建設的稅收優惠政策，並放寬對銀行與工業的監管，都為股市注入更多動能。

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