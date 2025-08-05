富邦雙核心基金 抗震

全球投資風向悄然轉變。橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）近日在公開訪談中建議投資人，應將15%資產配置於黃金或比特幣，以因應美國債務飆升與長期貨幣貶值所帶來的潛在風險。他的觀點凸顯出在高通膨、高波動的環境下，數位資產＋黃金組合已成為機構與個人投資人的核心避險策略。

在這波結構性轉變之際，富邦投信推出全新「富邦雙核心戰略多重資產基金」，並於8月4日正式啟動募集。該基金以「企業獲利驅動」與「地緣風險驅動」為雙核心策略基礎，搭配富邦投信獨家「全球動盪指標（GTS）」，動態調整投資組合，靈活因應當前不穩定的全球政經情勢。

富邦投信指出，從美國大選前哨戰升溫、貿易關稅政策走向未明，到各國央行利率政策進入觀望期，全球市場處於高震盪區間，投資人普遍陷入「不敢進、也不敢退」的兩難之中。此時，唯有透過跨資產、跨市場的多重配置，才能在多變的環境中兼顧報酬與風險管理。

「富邦雙核心戰略多重資產基金」靈活納入黃金ETF與比特幣ETF，結合傳統股票、債券與REITs，強化對抗通膨與黑天鵝事件的抗壓能力。

該基金擬任基金經理人陳臻怡表示，單一市場配置在當前市況下已難以提供完整保護，唯有透過動態調整與資產多元布局，才能應對快速變化的全球經濟與政策風險。

在地緣風險升高、數位資產與避險需求同步增溫的此刻，「富邦雙核心戰略多重資產基金」可望成為投資人分散風險、掌握成長契機的重要工具。透過GTS風險偵測系統、雙核心資產引擎及多元ETF組合，為投資人提供一站式的防禦與報酬平衡方案，正是進場布局的絕佳時機。