台股中小型火力全開 多檔績效突破30% 市場資金搶進

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

中小型股火力全開，基金績效全面噴發，近三個月多檔台股中小型基金報酬率狂飆逾30%，漲幅遠甩大盤兩倍以上，展現驚人爆發力。法人表示，在主流資金湧入、題材股輪動活絡下，中小型基金成為市場資金搶進的新寵。

根據CMoney統計至1日，近三個月台股中小型基金表現亮眼，多檔基金績效突破30%，明顯勝過同期大盤表現，包括：街口中小型、日盛小而美、野村中小、摩根中小、中國信託台灣活力、瀚亞中小型股等基金表現強勁，漲幅為加權指數與OTC指數的兩倍以上，凸顯中小型股在本波台股行情中的爆發力與操作優勢。

街口投信提醒，台灣20%對等關稅涵蓋約四分之一對美出口，其他台灣出口大宗半導體（廣義）占對美出口的63.3%、而該類產業關稅稅率肯定會高於20%。預占台灣平均實際有效稅率仍會高於競爭對手韓國，在純價格的相對競爭力上，面臨不利的局面。

富邦投信表示，市場樂觀看待美股基本面有撐，可望帶動台股多頭續行。根據Bloomberg統計，歷史上美股若遇跌逾兩成之熊市，隨後牛市的平均持續時間和回報幅度各為熊市的5倍及5.8倍，因此預期本波多頭在經濟與企業獲利基本面堅實的前提下，2025下半年依然有持續上行的機會。

產業動能方面，AI產業鏈依舊是本波多頭行情主要推手。7月最後一周為全球四大雲端服務（CSP）大廠的超級財報周，已公布企業表現均大幅優於預期，其中對AI支出更超越預期，凸顯積極發展AI業務的決心，也彰顯全球AI浪潮續熱。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，近一季隨關稅政策衝擊淡化，資金逐步回流台股，其中具產業能見度之中小型電子股因AI成長題材加持，進一步挹注相關類股及基金報酬表現。

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