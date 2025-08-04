投等債發燒 規模躍進

美國就業數據疲軟、避險情緒升溫，推升債市買盤，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金攀升至99.7億美元，其中美國債市淨流入64.2億美元，亞洲與歐洲債市分別獲9.4億與2.6億美元淨流入。

由債券品質分類，投資等級債市淨流入規模增至54.5億美元，非投資等級債市也獲得4.1億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，現今美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，因此即便經濟成長力道轉弱，企業違約風險仍可控，加上殖利率仍處7%以上水準，可彌補潛在風險，因此市場需求穩固、創造有利的供需技術面優勢。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜·德賽指出，如今投資人於債券市場能獲得的正實質回報，對固定收益來說是多頭環境，但由於流動性充沛等因素，投資人太過於迷信固定收益能帶來超額報酬，因此投資人必須調整對回報的預期，不能過於期待固定收益會像股票一樣大幅獲利，而應該是化身投資組合中的穩定器。

展望後市，安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，儘管全球通膨壓力已趨緩，但各國央行在降息時點與步調上仍存有分歧。

目前市場預估聯準會在9月和12月將各降息1碼，降息速度關鍵取決於關稅政策對通膨和就業市場的影響。

歐洲央行（ECB）在連續八次降息後，暫緩降息，但關注焦點已轉向關稅對經濟影響；日本央行仍在往貨幣正常化邁進，帶動日本10年期公債殖利率持續走揚。

陳信逢分析，隨著美中關稅談判結果陸續揭曉，市場不確定性降低，樂觀情緒也隨之升溫。

在這種環境下，建議不重押單一市場，秉持分散投資為重要原則。

債市布局上建議聚焦收益，偏好信用債券甚於利率債券；考量經濟衰退風險降低，風險情緒回升，有利於信用利差收緊，偏好BBB-B等級信用債，以兼顧品質與較高收益率。

新興市場債券後市則有望持續受惠於通膨放緩，也為其降息提供空間，表現仍可期。