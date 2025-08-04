外資資金轉向 亞洲股市南韓最受青睞 其次是台股

美股高檔震盪，外資上周在新興亞股中也持續布局東北亞，以對南韓買超9.3億美元最多，其次是台股的8.2億美元；賣超則以印度的18.4億美元最多，其他則都不到1.5億美元。

新興亞股上周跌多於漲，以台股漲0.3%最強，其次是泰國漲0.1%，但南韓大跌2.4%最重，其次是越南跌2.3%。

今年以來，外資對新興亞股只買超台股，買超金額擴大到25.2億美元；賣超則以對印度賣超110億美元最多，其次是南韓的54億美元、印尼的37.5億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲31.1%最優，再來是越南的20.6%、印尼的5.4%，但泰國大跌12.2%最重，其次是馬來西亞跌7%。

印度今年持續遭外資賣超，但今年來漲幅仍有3%。群益印度中小基金經理人向思穎表示，雖然美國對印度祭出25%關稅，但僅是暫時方案，且現階段印度無須承諾大量採購美國產品與完全開放市場，反令印度政府有更多財政支出靈活運用空間，有利經濟復甦，進而推升股市重返漲勢，尤其看好金融族群及非核心消費股。

保德信市值動能50 （009803）經理人張芷菱表示，就產業而言，晶圓代工與記憶體產業受關稅影響有限，因為先進製程具剛性需求、成熟製程與上游記憶體廠不直接面對終端市場；光通訊產品目前豁免，影響輕微；封測與半導體設備產業對美出口比重低，具產能與報價彈性，整體衝擊可控。

主動安聯台灣高息經理人施政廷表示，在美國對等關稅、財報等不確定消息有望淡化下，台股近來呈現高檔震盪格局；應對近期台股盤面主流輪動，市值型、成長型與高息型輪流表現，在配置上，潛在成長、息收資產均不可缺。

越南今年來漲幅僅次於南韓。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，隨著外資買盤歸隊，越股在7月走出強漲格局，指數一度突破 1,500點整數大關，近期進入高檔盤整。值得留意的是，第3季為越股的傳統強勢季度，根據統計，過去 10 年間，越股在第3季有七次以上漲作收，若排除 2022 年地產醜聞、債市動盪的極端事件，則越股僅有兩次在第3季經歷修正。