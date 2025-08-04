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越股飆翻天！基金績效強壓台股、近三個月漲逾兩成

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

越股相關主動式基金及ETF火力全開，近期績效強壓台股大盤。法人指出，越股受惠資金行情、房市回溫可期等題材發酵，越南基金近一個月與三個月漲勢凌厲，多檔報酬率突破兩位數，甚至超越加權指數表現，吸引市場資金積極卡位，成為新興市場亮點。

根據CMoney統計至31日，越南相關基金近期表現強勢，漲勢不輸台股，甚至超越大盤。近一個月來看，富邦富時越南ETF（00885）、與日盛越南機會基金漲幅均逾7%，其中富邦越南ETF單月飆升15.2%，表現最為突出；若拉長至三個月觀察，表現更為亮眼，中信越南機會基金（美元）三月報酬達24.2%，日盛越南機會基金（美元）也有18.5%，全面勝過同期加權指數的16.3%。顯示越南題材持續受到市場資金青睞，短中期動能強勁。

富邦越南經理人陳仲愷表示，強勁的流動性資金流入，將繼續提供越股作為支撐，加上越股擁有四大利多，包括：基本面第2季GDP年增長7.96%，創近三年單季新高，而7月越南製造業採購經理人指數（PMI）為52.4，大幅超越6月份的48.9，並且是繼四個月以來首次回升至50榮枯線以上的穩定水準。

資金面上，越南國內開戶數突破1,000萬戶、政策面則有政府擴大基建帶動企業獲利以及評價面，本益比11.9倍仍低於過去五年12.8倍均值等四大利多，相信越南股市後續展望欲小不易。

展望後市，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著外資買盤歸隊，越股在7月走出強漲格局，指數一度突破1,500整數大關，近期進入高檔盤整。值得留意的是，第3季為越股的傳統強勢季度；據統計，過去10年間，越股在第3季有七次以上漲作收，若排除2022年地產醜聞、債券市場動盪的極端事件，則越股僅有兩次在第3季經歷修正。

整體而言，越南股市下半年具備三大利多題材支撐。張晨瑋指出，首先越南央行有意維持寬鬆貨幣政策，持續為市場注入充沛流動性，有利資金行情發展。

其次，作為經濟成長引擎的房地產產業正穩步復甦；第三，越股有望於10月被富時羅素納入次級新興市場指數，將有助吸引國際資金進駐。隨著樂觀氛圍延續，建議投資人持續定期定額布局越南相關基金，把握越南在全球貿易重整下的長線成長契機。

越南 富邦

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