川普關稅幾乎定案 台股逆勢吸金8.2億美元

美國總統川普上周正式簽署行政命令，針對數十個貿易夥伴國實施新一輪關稅，稅率介於10%至41%之間，包括對台灣商品課徵20%稅率，引發市場震盪。中國信託投信指出，觀察近期新興亞洲資金動向，外資對南韓、台灣相對其他亞股有信心，上周分別買超韓股、台股為9.3億美元、8.2億美元，在亞股中位居一、二名。其中，台股已連續6周呈現淨流入。另一方面，印度上周遭外資拋售18.4億美元，今年來淨流出110億美元，賣壓較重。菲律賓、印尼則呈現小幅賣超。

觀察指數表現，中國信託投信指出，受市場不確定性居高不下，上周亞股跌多於漲，台股小漲0.3%表現最佳，其餘市場則以下跌作收。南韓指數與資金流向不同步，跌幅2.4%居冠，越南下跌2.3%居次，菲律賓、印度雙雙下跌1.7%、1.1%，印尼小跌0.1%。

中國信託投信表示，川普對等關稅幾乎確定，不過市場認為稅率在短期內或許還有變動可能，使得觀望氣氛濃厚，買盤力道放緩。台灣方面，雖然對等關稅略高於鄰近國家日、韓兩國稅率，預估指數短線呈現震盪，不過就台股基本面，受惠AI需求持續暢旺，輝達（NVIDIA）最新一代AI伺服器GB300即將推出，市場預期會大幅帶動需求，有利於電子半導體續強，加上主計處8月中旬有望上調今年GDP預估，有助於提振台股士氣。

美股市場觀察，中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，上周美國勞工局公布數據顯示，美國7月非農新增就業人數驟降至7.3萬人，遠低於預期的10.4萬人。同時，前兩個月數據也遭大幅下修，顯示勞動市場明顯放緩，加上川普關稅政策仍充滿不確定性，使得美股短線承受賣壓。

不過，唐祖蔭認為，在AI長線趨勢不變的情況下，當市場面臨回調或許都是不錯的機會，特別是大型科技成長股，如，谷歌、微軟、Meta接連繳出亮眼財報，顯示基本面無虞。其中，谷歌除核心業務成長率大幅擊敗市場預期，受惠大而美法案的稅率優惠，再度提高AI資料中心預算100億美元，意味著在政策與需求助長下，市場對算力需求持續樂觀。另外，根據高盛統計，目前市場看多半導體、半導體設備比例達到近2年來新高，再再顯示AI熱度持續推升。

越南表現方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著外資買盤歸隊，越股在7月走出強漲格局，指數一度突破1,500整數大關，近期進入高檔盤整。值得留意的是，第3季為越股的傳統強勢季度，根據統計，過去10年間，越股在第3季有七次以上漲作收，若排除2022年地產醜聞、債券市場動盪的極端事件，則越股僅有兩次在第3季經歷修正。

張晨瑋指出，越南關稅不確定性暫告段落，同時在GDP表現強悍，根據統計，越南第2季GDP年增7.96%，推動上半年GDP年增7.5%，為15年來最快成長，官方今年更首次公布最佳GDP成長情境，預計在公、私部門同步加速投資的前提下，全年GDP成長或達8.3至8.5%，基本面持續樂觀，唯短線需留意美越協商洗產地議題進度，長線來說，建議投資人持續定期定額中信越南機會基金，掌握越南成長動能。