經濟轉好與低利環境助力 非必需消費品前景可期

2025上半年全球經濟環境面臨多重挑戰，包括美國總統川普向各國施行高額關稅與中東爆發衝突，引起投資人風險偏好降溫，市場情緒轉趨保守。值得關注的是，在歐盟與德國啟動大規模財政刺激方案的帶動，投資人對歐洲的信心獲得提振，隨政策發酵可望帶動歐洲經濟成長。經濟轉好與貨幣寬鬆並行，有利於周期性類股(如非必需消費品)表現。國泰投顧建議，投資人逢低分批布局或採取定期定額方式配置歐洲市場部位，掌握中長期歐洲成長機會。

今年歐洲重拾投資人青睞，股市表現亮眼，歐股上漲 8.42%，領先主要成熟市場；相比之下，美股上漲 8.32%，日股上漲1.96%。在俄烏戰事及川普施壓軍費的雙重影響下，迫使歐盟重新評估自身軍備能力。對此，歐盟開展「重新武裝歐洲」計劃，啟動國家豁免條款，允許成員國擴大國防支出而不觸發過度赤字程序，四年內預期創造6,500億歐元的財政空間 。此外，德國將設立5,000億歐元基礎建設基金；另修訂「債務剎車」條款，放寬國防開支限制以重振低迷經濟。在歐盟與德國大舉進行國防改革之下，帶動國防相關投資的挹注，進而推動內需為主的企業獲利增長，有望2026年起帶動經濟回升。預期至2036年，整體歐洲GDP成長 1.6個百分點。

自2000年以來，歐洲央行已啟動四次降息循環。即便降息周期逐漸進入尾聲，低利率環境通常仍持續一段時間。持續的低利率氛圍有效降低企業的融資成本，促使企業加大投資力度、消費者提升借貸意願和消費動能。由於非必需消費類股受景氣循環及消費者情緒影響較大，當資金成本下降進一步激勵經濟活動，為非必需消費類股提供穩健支撐。展望未來，預期2026年非必需消費品類股每股盈餘(EPS)成長率可達19.1%，優於其他產業板塊，極具成長潛力。

根據 2000 年以來歐洲央行降息循環統計，當降息接近尾聲時，歐洲非必需消費類股可迎來優異表現。非必需消費品於降息近尾聲後六個月可望實現雙位數報酬，在降息近尾聲後一年的平均報酬率高達 25.69%，優於 MSCI 歐洲指數表現。歐洲非必需消費類股中，奢侈品類股占比最高，約41.25%。該類股具備強勁的定價能力，能有效將關稅帶來的成本壓力轉嫁給消費者。此外，企業積極拓展直營據點、推出創新設計與新品以鞏固品牌地位，下半年可望迎來需求回穩，預估2025年底奢侈品類股獲利率可達15.65%。