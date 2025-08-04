美中霸權轉移 決勝投資關鍵

透過關稅戰由此可見美國和中國大陸角力全面展開，無論是在經濟、軍事、貿易、外交、科技等領域捍衛全球霸主的地位，而在美國和大陸競爭下蘊藏契機，永豐投信嗅出投資機會，挑選出永豐美國大型500股票ETF（00858）、永豐中國科技50大ETF（00887）、永豐滬深300紅利指數基金及永豐中國經濟建設基金四檔精選基金，在美中賽局中滿足投資人資產配置與多元外幣資金運用的需求。

美國整體數據顯示經濟基本面穩健，預期美國聯邦準備理事會可能延後至9月，市場預期聯準會降息環境不變，將有利美股整體表現，後市行情仍可期。00858所追蹤的 STOXX 美國500股票指數，涵蓋產業面向多元。受惠於AI技術崛起，將為美股增添強勁動能。

大陸方面，近來在全球供應鏈中強勢運作，特別是在稀土與關鍵科技方面的主導權，使得美國調整政策，其中也包括近期取消對輝達（NVIDIA）AI晶片出口的部分限制。而今年第2季經濟成長優於預期，創下歷史性貿易順差，讓大陸談判時更具底氣。格外注意的是00887在陸股上漲帶動下表現相當亮眼，瞄準大陸市場後勢有望成長的投資人，永豐中國科技50大ETF、永豐滬深300紅利指數基金及永豐中國經濟建設基金可伺機進場布局。