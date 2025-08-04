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全球型股票型基金人氣旺 債券、黃金、股債混合型也受歡迎

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

全球風險資產價格動盪向上，資金流向顯示，國人布局海外基金時，重心移到全球型股票債券基金，少量配置美股基金、亞股基金及黃金基金。法人指出，市場仍有許多不確定因素，投資人宜多元分散布局，以降低波動風險。

美股6月以來逐步消化關稅利空，主要指數迭創歷史新高。不過，資金流向顯示，在國人6月最愛的十檔境外基金中，純股票基金雖然占了五檔，但美股基金只占一檔，其他則包括兩檔全球股票基金、一檔亞太股票基金、一檔黃金基金；非股票基金也有五檔，包括三檔全球債券基金及兩檔股債混合基金。

境外基金觀測站統計，國人6月最愛的境外基金是富達全球優質債券基金，單月淨申購57億元。這檔基金的金融債占26.9%最多，其次是非核心消費債占11.8%、類主權債/機構債占9.3%；國別以美債占17.9%最多，其次是英國債的12.8%、愛爾蘭債的8.4%、德國債的7.2%。如果選擇穩定月配息級別，今年來的年化配息率介於6.18-6.29%。

摩根美國策略升級基金則是6月暢銷亞軍，單月進帳51.4億元。這檔基金去年底獲得核備，今年前五個月申購金額平平，到6月異軍突起，特色在於運用衍生性金融工具，透過個股多空操作來提高績效。基金以半導體及硬體股占20%最多，其次是傳媒股的13.8%；前三大持股為微軟、輝達、亞馬遜。

PIMCO全球債券基金為6月銷售季軍，單月淨流入50億元。這檔基金的特色是布局美國以外的債市，平均信用信級為AA-，目前以歐盟債占23.1%最多，其次是日本債的21%、中國大陸債的14.2%、英國債的12.8%；貨幣分布則以美元占97.6%最多，其次是日圓的1.8%。

富達全球債券基金為6月熱賣第四名，單月吸金40億元。

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