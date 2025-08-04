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多重資產基金 穩穩賺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年來全球地緣政治風險不斷，但全球市場又重回了高位震盪，在這樣複雜的金融情勢下，尚未入場的投資人恐怕只敢持續觀望，而已經入場的投資人，更會擔心是否應該趕緊入袋為安。基金業者建議可透過多重資產基金或ETF，兼顧投資機會與避險。

平衡凱基美國TOP ETF（00980T）研究團隊表示，具有產業競爭優勢及高議價能力的企業將更受資金青睞，例如受惠AI發展趨勢、獲利成長能見度高的美國大型科技股；若擔心關稅實施影響企業獲利成長放緩，導致股市波動加劇，適當配置中短天期公債有助對沖股票風險，兼顧波動控管與票息收益。

富邦投信推出全新多重資產基金—富邦雙核心戰略多重資產基金，8月4日起正式募集。該基金以「雙核心戰略」活化資產運用，依據全球動盪指標（G.T.S）監控地緣政治風險，靈活調整「企業獲利驅動」及「地緣風險驅動」兩大核心配置板塊比重，掌握投資機會與風險分散，鎖定當前市場最需要的資產保護與成長機會。

富邦雙核心戰略多重資產基金擬任經理人陳臻怡表示，近期全球股市在美日及美歐相繼達成貿易協議下創高，但美國與各國的對等關稅細節仍在陸續揭露，同時美國對晶片國安調查預期也將在兩周內公布結果，半導體產業恐將再次出現壓力。

債市方面，關稅政策帶來的通膨風險一度讓各國貨幣政策轉向觀望，即使在川普極力施壓下，美國聯準會主席鮑爾持續對利率路徑維持謹慎論調，7月間歐元區、澳洲及紐西蘭等央行的利率決議均維持按兵不動，顯示現今各國利率路徑都充滿變數。未來幾個月市場仍將高度波動，配置過於集中單一類資產或單一市場投組，恐易受市況快速轉變衝擊，單靠股債市難以完全避險。

富邦雙核心戰略多重資產基金結合傳統資產，如趨勢產業股票、投等債、公債、REITs等，積極分散國家、產業造成的震盪。

富邦投信 美國聯準會

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