快訊

桃園竹圍2高中生戲水遭浪捲走 救援30小時昨深夜再尋獲遺體

李遠哲夫人吳錦麗胰臟癌病逝享壽90歲 生前盼夫遠離政治是非

上班注意！5縣市豪雨特報 注意雷擊、強陣風、積淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

中國債券基金 資金簇擁

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

資金流向顯示，新興股債市基金持續吸金，但市場出現輪動。在新興股票基金方面，基金經理人減碼台灣及印度，加碼南韓及巴西；中國大陸債券基金及整體債券基金金額則同步創歷史新高，反映投資人在降息前鎖定較高的殖利率。

EPFR統計，到23日為止的一周，新興股票基金單周進帳下滑到19億美元，反映關稅底定前的不確定性，但仍是連續七周淨流入。其中，以新興亞股基金及全球新興股市基金最受青睞，但拉丁美洲基金則出現去年第4季中旬以來最大的淨流出。

債券基金方面，中國債券基金創新高，由企業委託代操中國債券ETF需求尤大，受惠貿易動能及國內政策改變。泰、韓及大馬債券基金持續吸金。整體看，新興債淨流入為20多年來次高。

股票 債券ETF

延伸閱讀

全球新興股票基金經理人減碼台灣、印度 加碼韓南及巴西

詐團吸金上億…助理涉當業務 徐巧芯急切割：已解僱

吸金22億…三聯集團負責人徐少東逃亡路線曝光 4人助逃匿被羈押

主動型ETF吸金魅力快速上升 能否「幫投資人賺錢」才是關鍵

相關新聞

全球型股票型基金人氣旺 債券、黃金、股債混合型也受歡迎

全球風險資產價格動盪向上，資金流向顯示，國人布局海外基金時，重心移到全球型股票及債券基金，少量配置美股基金、亞股基金及黃...

美科技股商品掀起新一波買盤 聚焦AI、資料中心題材

四大CSP業者財報季仍釋出強勁的資本支出，主要用於AI相關投資，而美國鬆綁輝達H20晶片銷陸禁令，更是助攻AI成長力道，...

多重資產基金 穩穩賺

今年來全球地緣政治風險不斷，但全球市場又重回了高位震盪，在這樣複雜的金融情勢下，尚未入場的投資人恐怕只敢持續觀望，而已經...

全球市場觀測站／新興債、邊境債 搶鏡

上周金融市場受到美國政府對等關稅結果揭曉、聯準會利率會議、及第2季企業財報等消息交互影響，走勢較為震盪，美股指數續創新高...

中國債券基金 資金簇擁

資金流向顯示，新興股債市基金持續吸金，但市場出現輪動。在新興股票基金方面，基金經理人減碼台灣及印度，加碼南韓及巴西；中國...

布局季季配債券 穩定領息

父親節將至，有現金流需求的爸爸們，可以留意具有穩定領息功能的債券，投資級債以目前5%至6%的指數殖利率，十分具有收益避險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。