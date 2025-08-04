美科技股商品掀起新一波買盤 聚焦AI、資料中心題材

四大CSP業者財報季仍釋出強勁的資本支出，主要用於AI相關投資，而美國鬆綁輝達H20晶片銷陸禁令，更是助攻AI成長力道，激勵美國科技股頻創新高，連帶國內美國科技股ETF 6月底來全面勁揚，漲幅在3%~7%以上，若將時間拉長至5月底以來，台新標普科技精選ETF（009807）及國泰北美科技ETF漲幅皆達二位數以上。

績效高居5月底及6月底以來雙冠王的台新標普科技精選ETF，股價持續創下5月28日掛牌以來新高價位，表現亮眼，成為今年科技主題ETF中的一匹黑馬，顯示資金對於美股科技股的投資信心明顯升溫。

009807追蹤的「標普科技精選行業指數」，涵蓋美國最具代表性的科技龍頭企業，包括半導體、雲端服務、AI應用、軟體平台等高成長產業。

成分股中不乏輝達、微軟、Apple等市場熟知的AI核心公司，具有高度話題性與成長潛力，加上AI、資料中心、雲端等創新應用持續推升科技股獲利動能，成為推動科技股走強的關鍵推手，也是績效突出的關鍵。

國內美國科技股ETF績效

台新標普科技精選ETF研究團隊表示，根據彭博數據，美國科技股2025年第2季財報普遍優於預期，加上美國聯準會態度轉鴿，帶動大型科技股股價節節上升。

展望後市，AI與科技創新不是短線題材，而是橫跨企業營運、政府政策與消費行為的結構性趨勢，尤其ChatGPT等應用掀起全球AI浪潮，不僅改變科技業生態，也帶動從伺服器、雲端平台到軟體應用的整體成長。整體而言，受惠於AI資本支出增溫、應用擴大、美國出口限制鬆綁等利多條件，後續科技股長線趨勢仍然樂觀。

國泰北美科技ETF經理人林淑娟指出，北美大型CSP目前仍是AI伺服器市場需求擴張主力，加上中東、歐洲等主權AI專案的挹注，預估2025年全球AI伺服器市場價值將達到3,000億美元，年增46.1%，而AI伺服器將占整體伺服器市場總值的72%，而出貨量預估將維持雙位數成長。

該ETF是亞洲首檔北美純科技ETF，成分股網羅美國科技尖牙股，包括輝達、微軟、Meta、Apple等BATMMAAN成員，精準捕捉AI爆發性成長行情。