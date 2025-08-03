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全球新興股票基金經理人減碼台灣、印度 加碼韓南及巴西

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

資金流向顯示，新興股票基金持續吸金，但市場出現輪動。EPFR統計，在全球新興市場基金的資產配置，今年以來，基金經理人加碼最多的單一市場依次為南韓、巴西、波蘭、墨西哥、希臘；減碼最多的市場則依次為台灣、印度、印尼、馬來西亞、泰國。

EPFR統計，到7月23日為止的一周，新興股票基金單周進帳下滑到19億美元，反映關稅底定前的不確定性，但仍是連續七周淨流入。其中，以新興亞股基金及全球新興股市基金最受青睞，但拉丁美洲基金則出現去年第4季中旬以來最大的淨流出。

由於市場不確定因素仍多，槓桿做多新興股票基金失血金額為21周新高，散戶投資人已連續八周淨贖回新興股票基金，ESG相關基金則出現5月初以來首度淨流出。

在個別市場基金方面，中國大陸股票基金出現4月初以來最大吸金金額，主要是因為中國大陸的出口仍有韌性，且第2季的國內生產毛額（GDP）達到5.2%。不過，大陸國企相關基金在過去15周中有14周為淨流出，陸股除外的全球新興市場基金則是連四周吸金。越南、菲律賓、印尼、泰國等東協單一市場基金最近一周都是淨流出。

在債券基金方面，中國大陸債券基金創歷史新高，由企業委託代操的中國大陸債券ETF需求尤其大，受惠於貿易動能及國內政策改變。泰國、南韓及馬來西亞債券基金也持續吸金。整體來看，新興市場債券基金淨流入金額為20多年來次高。

至於整體債券基金，在最近的一周吸金258億美元，同樣創歷史新高。EPFR分析，全球投資人希望能鎖住目前的殖利率，且企業財務體質的可預測性比較高，不像關稅對企業獲利的衝擊仍未可知。

股票 債券ETF

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