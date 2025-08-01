基金特蒐／日本基金 擦亮價值

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日本公司治理改革已是日本企業追求的主流，許多公司透過買回庫藏股或增加配發股利以減少超額現金儲備、解除交叉持股、提高基本營業利潤並退出表現不佳的業務，這些「股東友善措施」有助吸引資金回流日股。

富蘭克林坦伯頓日本基金成立於2000年9月，近年來受惠於日本經濟及股市脫胎換骨，基金淨值節節上揚，已衝到成立以來的新高。以新台幣計算，這檔基金今年來上漲10.9%，一年來漲9.9%，兩年來更上漲34.4%，在同型基金中名列前茅。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松。富蘭克林投顧/提供。

富蘭克林坦伯頓日本基金月報顯示，截至6月底，最大持股為工業股荏原製作所，比重占7%，其次為瑞穗金融、良品計畫、亞瑟士、IHI，比重介於4.9-5.8%；產業別則以工業股占28%最多，其次為消費性耐久財股的21.5%、金融股的19.3%、民生消費股的6.8%。

富蘭克林坦伯頓日本基金能明顯勝出，關鍵在於經理人能因應日本國內外總體經濟情勢變化，靈活配置於最具競爭力的投資標的。以基金第三大持股良品計畫為例，這是日本生活用品國民品牌無印良品的營運商，今年來漲幅幾近翻倍。

良品計畫去年10月宣布管理階層異動，其後宣布新營運方針三年大計，公司營運狀況持續改善，同步帶動股價強漲至今。富蘭克林坦伯頓日本基金去年10月趁股價尚在修正之際首度買進良品計畫、11月再加碼，受惠於這波接近翻倍的漲勢，也證明經理人眼光獨到。

此外，富蘭克林坦伯頓日本基金第五大持股IHI今年來強漲八成，三菱重工今年來大漲六成，兩者明顯受惠於日本乃至歐洲等地增加國防支出趨勢。IHI公司在東京擁有大量房地產，基金經理團隊在與該公司積極溝通後，促使該公司決定出售龐大的房地產投資組合。這是經理團隊追求股東行動主義的實證，而非僅是買進股票被動等待股價上漲。

邱正松指出，東京證券交易所甚至採用點名批評的方式，敦促企業採取措施提升資本效率。企業如果未揭露或尚未計畫揭露提升企業價值與獲利能力行動計畫，最終可能面臨被迫下市或被降級至交易所較低板塊。

邱正松表示，基金投資團隊正見證日本企業的大幅改革。整體而言，日本股市報酬來源很大程度上是股東權益報酬率的結構性改善所挹注。這為全球投資組合提供獨特、有助分散風險的回報來源。

今年以來，市場聚焦美國關稅政策變化與日本政經局勢動向，日本股市走勢受壓抑。日本的對等關稅稅率為15%，低於市場預期，但參議院改選執政聯盟失利，加上美國關稅政策的實質影響仍待觀察，因此日本央行維持基準利率0.5%不變。

不過，邱正松指出，日本公司治理改革已是型塑日本市場重要的獨特優勢，有助於持續吸引資金進駐。日本企業改革帶來股東價值改善，加上總體經濟背景日益複雜，都有利於充分利用各種錯誤定價機會、追求風格中立的選股策略執行。日本是相當適合主動選股投資人的市場。

操作心法

●積極主動接觸公司管理階層

在當前波動性加劇的環境下，邱正松隨時關注為投資人創造卓越長期回報的機會，採取企業主觀點的方式，全盤了解想要持有的公司，並且積極主動接觸公司管理階層，讓雙方可以實現雙贏局面，這使經理團隊對所持有的股票自然抱持高度信念。（張瀞文）

投資小叮嚀

●配置上應在內需與出口產業之間取得平衡

日本市場投資建議在內需與出口產業之間取得平衡，可略為偏向於以國內需求為導向的部位，包含銀行業、具定價權且市占率持續擴增的企業、國內資本支出周期受益企業等。至於仰賴海外需求的公司，則須嚴格篩選，出口產業鎖定通常涉及具有結構性成長前景的終端市場。（張瀞文）