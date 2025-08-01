布局季季配債券 穩定領息

父親節將至，有現金流需求的爸爸們，可以留意具有穩定領息功能的債券，投資級債以目前5%至6%的指數殖利率，十分具有收益避險價值，對於一般投資人而言，直投債門檻高、流動性低，透過ETF即可一次布局一籃子債券，輕鬆效法法人投資組合，並視資金流需求選擇月月配或是季季配的商品。

美國總統川普的對等關稅大限來臨，綜觀多國的最終關稅皆遠低於4月初公布的震撼彈，美國標普500指數近期屢創歷史新高，市場開始出現可能修正的擔憂聲浪，因此，近期債券ETF也可見買氣回流。

國泰10Y+金融債（00933B）經理人游日傑指出，川普政府推動的對等關稅政策雖讓全球民眾看得霧煞煞，但這正是川普一貫的談判策略，最終結果仍以美國利益為優先，無論是關稅稅收增加，或是吸引外資回流美國設廠，皆有助於美國經濟長期發展。

此次關稅數字相較4月初的數字明顯降低，也使市場對通膨的擔憂降溫，聯準會（Fed）未來降息的空間與理由同步增加。在股市創高後，資金也開始尋求風險較低、收益相對穩定的標的，債券ETF因此吸引更多買盤進駐。

在債券標的選擇上，投資人亦可順勢搭配川普政策方向進行配置。川普重返白宮後，明確主張放寬對金融業的監管、減少政府干預，預期將提升銀行業的營運效率與獲利能力，進一步支撐整體金融債的表現。

此外，美國六大銀行第2季財報表現優於預期，金融債在企業財務品質佳、殖利率較高的優勢下，投資潛力看好。

加上大型機構持續流入金融債，如台積電7月陸續公告購入摩根士丹利、富國銀行、花旗集團、美國銀行、高盛、摩根大通等金融債，顯示金融債已成為法人資金配置的重要部位。