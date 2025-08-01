聯準會維持利率不變 景順：成長疑慮浮現

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指出，美國聯準會決策雖維持利率不變，但成長疑慮浮現。

趙耀庭表示，如市場普遍預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）在7月會議中維持政策利率不變。然而，決策並非一致通過，理事 Bowman 和 Waller 持反對意見，支持降息1碼。儘管聯準會仍認為勞動市場「穩健」、通膨「略高」，但語氣出現微妙轉變，聯準會現在形容2025年上半年經濟成長為「趨緩」。這一轉變反映出對消費者主導的經濟放緩的擔憂正在增加。

雖然就業數據顯示出放緩跡象，聯準會主席鮑爾重申聯準會雙重使命是實現最大就業與物價穩定，而非單純追求經濟成長。值得注意的是，儘管就業創造速度放緩速，勞動供給也在同步減緩，這有助維持失業率的穩定。通膨方面，核心個人消費支出上漲2.7%，服務類通膨持續下降。然而，某些商品類別開始出現與關稅相關的價格壓力。

趙耀庭認為，聯準會將維持謹慎態度。儘管關稅的轉嫁效應已開始顯現，但其全面影響仍存在不確定性；聯準會可能會持續觀察長期通膨預期是否仍穩定。勞動市場方面，若就業成長出現更明顯的放緩，才可能為9月降息提供正當理由。整體而言，儘管聯準會語氣略偏鴿派，9月降息的門檻仍相對較高。

趙耀庭表示，美國股市出現一些正面催化跡象。獲利預期趨勢似乎已觸底，盈餘修正的廣度也持續改善。短期內可能支撐股市的利多因素包括：AI應用加速、美元走弱及「大而美法案」帶來的現金稅收減免。若聯準會真降息將進一步提振市場情緒。