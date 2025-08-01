印度基金 可望重返漲勢

美國總統川普宣布對印度課徵25%關稅，投信法人表示，雖然最新關稅不如預期，但印度政府財政控制得宜，將推動消費成長動能，在關稅不確定性解除後，預期印度股市重返漲勢可期，相關基金可留意布局時機。

群益大印度基金經理人洪玉婷指出，雖然川普單邊宣布對印最新關稅，不過印度官員仍計劃繼續與美方磋商，官員認為8月1日起的關稅僅是暫時的，最終方案仍待秋季更廣泛的雙邊協議再行敲定，預計美國代表團將於8月訪問印度。

儘管最新關稅稅率25%看來並無優勢，不過印度政府也無須承諾大量採購美國產品與完全開放市場，與印尼、菲律賓、歐盟、 日本與韓國等相較，反令印度政府有更多財政支出運用空間。印度仍被看好今、明兩年GDP成長率將突破6%，增速稱冠全球，也擴大印度股市成長想像空間。

滙豐投信認為，預料在坐擁更為鴿派的印度央行、採擴張財政態度與國內經濟持續增長等利多，將有助印度股長線表現。滙豐印度股基金產品經理顏誌緯分析，根據彭博資訊數據，預期印度長期獲利成長強勁，十年來在印度政府推動改革下，印度公司已具備更為強健的企業體質。

印度在MSCI世界指數權重一度超越中國，成為新興市場權重最高國家。由於MSCI世界指數擁有高達4.6兆美元追蹤資產，且印度股與全球股相關性持續下降，印度市場將更具投資價值。