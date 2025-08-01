微軟財報利多效應 推升全球科技基金

AI科技巨頭市值大戰開打，繼輝達之後，微軟股價受惠財報利多大漲，躋身4兆美元市值俱樂部成員，除了炒熱市場行情、帶動科技指標指數及個股翻揚，也進一步推升全球科技基金績效表現。

輝達、微軟等科技巨頭成為此波AI浪潮商機主要受益者，今年來股價漲幅達二至三成、市值大躍進，使那斯達克、費城半導體指數同期表現優於標普500及道瓊工業指數，全球科技基金績效也雨露均霑，近三個月績效突出標的多有二成漲幅，近一周、近一月跟隨大盤驚驚漲，亦維持紅盤走勢。

微軟最新財報公布受惠AI業務成長報佳音，股價30日盤後大漲8%，市值升至4.1兆美元。過往市值霸主蘋果緊接著31日盤後財報公布，成為市場關注焦點。據統計，美元指數今年來跌幅約8%，高盛發布報告指出，美元走弱有利海外營收占比高的科技類股獲利表現，特別是科技七巨頭。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，預估美國聯準會有望降息，可望使美國經濟軟著陸，維持美股長多趨勢，加以AI技術進入應用階段，將驅動新一輪的科技多頭循環，進一步挹注相關科技股成長動能。

隨AI生態系形成及應用步入商業化，接下來的降息將驅動企業重啟IT支出，並透過數位轉型提升生產和競爭力，因此看好相關軟硬體建置及應用題材，及因算力需求增溫的半導體鏈。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，市場正值Q2財報公布及8月1日關稅政策實施關鍵時刻，預估美股將維持高檔震盪格局，對科技股後市展望樂觀。